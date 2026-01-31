Park pri Záhorskej galérii v Senici sa dočká v lete obnovy, výrub chorých stromov sa začína už teraz – FOTO

Župa v tejto súvislosti upozorňuje, že je potrebné rešpektovať dočasné obmedzenia pohybu v parku a v priľahlých uliciach.
Trnavský samosprávny kraj pripravuje revitalizáciu historického parku pri neskorobarokovom kaštieli v Senici, ktorý slúži Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Kaštieľ Machatka z roku 1760 aj park sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Výrub stromov

Obnova parku je naplánovaná na leto, už teraz jej bude predchádzať výrub suchých, chorých a výrazne poškodených stromov, predovšetkým náletových drevín. Župa v tejto súvislosti upozorňuje, že je potrebné rešpektovať dočasné obmedzenia pohybu v parku a v priľahlých uliciach.

Župa informovala, že aj po revitalizácii zostane zachovaná historická kompozícia parku, pôvodné trasovanie chodníkov, drevinová skladba, trávnaté plochy, architektonické prvky aj terén. Projekt v celkovej hodnote 355-tisíc eur župa plánuje spolufinancovať z eurofondov a začne sa po ukončení verejného obstarávania od leta tohto roka.

Rešpekt k histórii

Bude zahŕňať výsadbu doplnkovej zelene, vybudovanie novej studne a závlahového systému, taktiež nových chodníkov. Súčasťou projektu budú aj doplnkové aktivity, ktoré zahŕňajú inštaláciu nového stĺpového osvetlenia parku, osvetlenia umeleckých diel a dodanie osadenia nového parkového mobiliáru.

„Našou ambíciou je vytvoriť prostredie, ktoré bude prirodzene prepájať galériu s verejným priestorom, ponúkne miesto pre kultúrne a vzdelávacie aktivity a zároveň zachová historický charakter tejto národnej kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie,“ povedal riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Roman Popelár.

„Historický park pri Záhorskej galérii v Senici je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu. Našou ambíciou je obnovovať ho citlivo, s rešpektom k histórii a zároveň tak, aby slúžil súčasným potrebám,“ dodal trnavský župan Jozef Viskupič.

