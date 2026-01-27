Paríž namiesto rodinnej vojny. Victoria Beckhamová dostala vyznamenanie, syn Brooklyn chýbal

Victoria Beckhamová vymenila napätú rodinnú atmosféru za lesk Paríža. Bývalá členka Spice Girls si v pondelok prevzala prestížne francúzske ocenenie Rytierka Radu umenia a literatúry, zatiaľ čo doma naďalej doznieva ostrý spor s najstarším synom Brooklynom.
Do francúzskej metropoly pricestovala s manželom Davidom Beckhamom a deťmi – bez Brooklyna, ktorý minulý týždeň verejne obvinil rodičov, že sa snažili „zruinovať“ jeho manželstvo. Ministerka kultúry Rachida Datiová označila Victoriu za „globálnu ikonu“ a vyzdvihla jej „precízny, až architektonický prístup k móde“.
Najstarší syn Beckhamovcov sa nechce zmieriť s rodinou. Tvrdí, že rodičia o ňom klamú a nie sú spokojní s jeho manželkou - FOTO
Slávnostný ceremoniál sa konal za zatvorenými dverami, aby sa predišlo mediálnemu cirkusu po výbušných tvrdeniach Brooklyna, ktorý tvrdí, že mu matka počas svadby „prekazila prvý tanec“ a správala sa „nevhodne“. Tým potvrdil dlhodobo šepkané napätie v jednej z najsledovanejších rodín sveta.
Victoria Beckhamová od roku 2022 pravidelne predstavuje nové kolekcie práve v Paríži a Francúzsko označuje za kľúčovú krajinu svojej módnej kariéry. Video z odovzdávania ceny ukázalo Davida Beckhama a zvyšok rodiny, ako Victoriu podporujú potleskom. V hľadisku nechýbali ani mená ako Antoine Arnault či François-Henri Pinault.
Zatiaľ čo Victoria zbiera pocty v Európe a David má doma čerstvý rytiersky titul od kráľa Karola III., rodinná dráma Beckhamovcov zďaleka nekončí. Paríž jej síce doprial potlesk, no otázniky nad vzťahom so synom ostávajú.