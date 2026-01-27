Paríž namiesto rodinnej vojny. Victoria Beckhamová dostala vyznamenanie, syn Brooklyn chýbal

Slávnostný ceremoniál sa konal za zatvorenými dverami, aby sa predišlo mediálnemu cirkusu po výbušných tvrdeniach syna Brooklyna, ktorý tvrdí, že mu matka počas svadby „prekazila prvý tanec“ a správala sa „nevhodne“.
Manželia David a Victoria Beckhamovci Foto: SITA/AP
Victoria Beckhamová vymenila napätú rodinnú atmosféru za lesk Paríža. Bývalá členka Spice Girls si v pondelok prevzala prestížne francúzske ocenenie Rytierka Radu umenia a literatúry, zatiaľ čo doma naďalej doznieva ostrý spor s najstarším synom Brooklynom.

Do francúzskej metropoly pricestovala s manželom Davidom Beckhamom a deťmi – bez Brooklyna, ktorý minulý týždeň verejne obvinil rodičov, že sa snažili „zruinovať“ jeho manželstvo. Ministerka kultúry Rachida Datiová označila Victoriu za „globálnu ikonu“ a vyzdvihla jej „precízny, až architektonický prístup k móde“.

Slávnostný ceremoniál sa konal za zatvorenými dverami, aby sa predišlo mediálnemu cirkusu po výbušných tvrdeniach Brooklyna, ktorý tvrdí, že mu matka počas svadby „prekazila prvý tanec“ a správala sa „nevhodne“. Tým potvrdil dlhodobo šepkané napätie v jednej z najsledovanejších rodín sveta.

Victoria Beckhamová od roku 2022 pravidelne predstavuje nové kolekcie práve v Paríži a Francúzsko označuje za kľúčovú krajinu svojej módnej kariéry. Video z odovzdávania ceny ukázalo Davida Beckhama a zvyšok rodiny, ako Victoriu podporujú potleskom. V hľadisku nechýbali ani mená ako Antoine Arnault či François-Henri Pinault.

Zatiaľ čo Victoria zbiera pocty v Európe a David má doma čerstvý rytiersky titul od kráľa Karola III., rodinná dráma Beckhamovcov zďaleka nekončí. Paríž jej síce doprial potlesk, no otázniky nad vzťahom so synom ostávajú.

