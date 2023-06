Pápeža Františka prepustili z nemocnice, lekár sa vyjadril k jeho zdravotnému stavu

Pápeža Františka v piatok prepustili z nemocnice v Ríme, kde pred deviatimi dňami absolvoval operáciu brušnej prietrže a odstránenie bolestivých jaziev.

Osemdesiatšesťročnú hlavu katolíckej cirkvi vyviezli z rímskej nemocnice Gemelli na vozíčku. Pápež sa usmieval, mával ľuďom a ďakoval im.

„Pápež sa má dobre. Je na tom lepšie ako predtým,“ povedal chirurg Sergio Alfieri, ktorý ho 7. júna operoval. František bude po operácii „silný pápež“, skonštatoval lekár.

František najprv nešiel priamo do Vatikánu, ale do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa 10 minút modlil. V chráme sa často zastavuje po cestách do zahraničia, aby tam vzdal vďaku.