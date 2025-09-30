Panuje počasie typické skôr pre november. Meteorológ Jurčovič priblížil, či príde babie leto - VIDEO, FOTO

Na Slovensku máme momentálne netypicky chladné počasie pre koniec septembra a začiatok októbra. Teploty sú pod dlhodobým priemerom, na horách už je aj sneh a studený vzduch ovplyvní počasie počas celého týždňa. Meteorológ Peter Jurčovič však už predpovedá aj oteplenie. A kedy príde? Poďme pekne poporiadku…
Ako na sociálnej sieti Facebook priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), chladný vzduch začal do našej oblasti prúdiť už v nedeľu.
„Rozhodujúcu úlohu stále hrá tlaková výš, ktorá je na severe Európy, jej poloha sa veľmi nemení a naťahuje sa od Atlantiku až do východnej časti Európy,“ priblížil meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj s tým, že zase v Stredomorí je tlaková níž. „Nízky tlak je hlavne v teplejšom vzduchu vo vyšších vrstvách a je vidieť, že tá oblačnosť sa takým oblúkom dostáva späť do strednej Európy, teda aj na naše územie, takže musíme rátať s tým, že v najbližších dňoch nebude pekné počasie a keďže pri zemi tu prichádza od severovýchodu zase studený vzduch a keď sa v noci vyjasní tak zase budú výrazne klesať teploty,“ priblížil.
Výstraha pred prízemným mrazom
SHMÚ na svojom webe informoval o vydanej výstrahe prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období v noci z pondelka na utorok, ktorú vydal pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský aj Žilinský kraj a tiež okresy Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Snina a Stará Ľubovňa.
Vo výške 5 centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až mínus 5 stupňov Celzia a v niektorých okresoch sa ojedinele očakáva aj mráz vo výške dva metre nad povrchom do mínus 2 stupňov Celzia.
Počasie na dnes (utorok)
Portál iMeteo.sk uviedol, že dnes (utorok) nás čaká v porovnaní s dlhodobým normálom veľmi chladný deň a teploty budú o 5 až 8 stupňov Celzia nižšie ako je bežné.
„Do našej oblasti bude od severovýchodu zasahovať mohutná tlaková výš so stredom nad Moskovskou oblasťou a po jej južnom okraji k nám bude prúdiť od východu chladný vzduch. Súčasne sa bude nad rozhraním Rumunska a Maďarska vo vyšších hladinách ovzdušia nachádzať stred tlakovej níže,“ priblížil SHMÚ.
V utorok je premenlivá, na severe aj východe prevažne veľká oblačnosť a na západe sa môžu miestami vyskytnúť prehánky alebo dážď. „Od cca. 1200 m môžu byť zrážky snehové,“ predpovedajú meteorológovia zo SHMÚ.
Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne 11 až 16, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode 5 až 10 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 1 stupeň Celzia.
Predpoveď na zajtra (streda) a ďalšie dni
SHMÚ predpovedá, že najchladnejší vzduch sa k nám dostane vo štvrtok a v piatok, kedy teplota v hladine 850 hPa klesne s vysokou pravdepodobnosťou pod nulu na väčšine nášho územia. „Teplota môže byť niekde aj o zhruba 10 stupňov Celzia nižšia ako je dlhodobý priemer,“ píšu meteorológovia.
V predpovedaných scenároch podľa meteorológov ani nie je veľká neistota, a až do víkendu by malo byť na Slovensku chladné až veľmi chladné počasie. „Na severe bude cez deň väčšinou 5 až 10 stupňov Celzia a smerom na juh do 13 až 15 stupňov Celzia,“ predikuje SHMÚ s tým, že pocit chladu bude miestami znásobovať aj severný až severovýchodný vietor, najmä v lokalitách citlivých na tento smer vetra.
„Studené budú aj noci, v dolinách bude väčšinou mrznúť, nížiny budú spočiatku od mrazov ušetrené kvôli vetru (aj oblačnosti), ale ten časom zoslabne a teplota aj tu klesne,“ uvádza SHMÚ.
Spočiatku meteorológovia predpovedajú aj viac zrážok a keďže hranica sneženia klesne na cca. 1000 až 1500 m. n. m, vyššie hory sa aj zabelejú. „Najviac snehu by malo pripadnúť na hrebeňoch Tatier, kde by mohlo pripadnúť aj viac ako 20 centimetrov snehu,“ píše portál iMeteo.sk.
Príde babie leto?
Meteorológ Peter Jurčovič v už spomínanej predpovedi počasia na Jojke uviedol, že toto rozhodne nie je babie leto a tak skoro ani nebude, ale… „Snáď, tak o týždeň sa dočkáme, bude aj krajšie počasie a teploty v tých ďalších týždňoch by mohli ísť aj nad 20 stupňov Celzia,“ pridal optimistické slová.
Aj meteorológ Pavol Beránek si myslí, že babieho leta sa isto dočkáme. „Môže prísť v priebehu októbra,“ povedal minulý pondelok v Televíznych novinách na TV Markíza a pripomenul minulý rok, kedy začalo až v polovici októbra, ale bolo doslova ukážkové a trvalo do konca októbra až začiatku novembra. „Naozaj to bolo veľmi pekné babie leto, ale začalo pomerne neskoro,“ doplnil a podotkol, že najtypickejším mesiacom pre babie leto je október a tak podľa neho nič ešte nie je stratené.
Čo je babie leto? Vzniká vtedy, keď sa nad naším územím vytvorí alebo udrží tlaková výš
Spôsobí:
- stabilné a suché počasie – vzduch klesá, mraky sa netvoria, takže je veľa slnka
- ranné hmly – hlavne pri riekach a v dolinách, ktoré sa po dopoludní často rozplynú
- veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami – cez deň môže byť aj 20 stupňov Celzia, ale ráno pokojne len päť
- dlhšie trvanie – niekedy pár dní, inokedy aj dva týždne
Typické znaky babieho leta:
- dni sú ešte príjemne teplé, hoci rána a večery už bývajú chladnejšie
- obloha je často jasná, bez výrazných zrážok
- vzduch je suchý a pokojný
- príroda už má jesenné farby (žltnutie a červenanie listov), ale počasie pripomína leto