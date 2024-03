Pacient sa nesmie cítiť stratený a bezmocný

Nachádzanie spoločného dialógu, hľadanie riešení či budovanie partnerstiev – aj to sú cesty, ktoré chce v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti na Slovensku načrtnúť ďalší ročník konferencie ITAPA Health&Care 2024 už budúci týždeň. Tento prístup pri prekonávaní zložitých výziev nestáleho sveta, v ktorom práve žijeme, je blízky aj jednej z top zahraničných hostí podujatia. Ana Dodea, ktorá aktuálne pôsobí v našej krajine na pozícii výkonnej riaditeľky MSD Slovensko, pevne verí v silu zmeny myslenia, vytváranie hodnôt a potrebu vnímať zdravotnú starostlivosť ako investíciu.

Dočítali sme sa, že máte vášeň pre zdravotnú starostlivosť. Kde sú korene tohto zápalu?

Skôr by som povedala, že je to vášeň pre konanie dobra. Zdravotná starostlivosť je len jedným zo spôsobov, ktorými sa môžem priblížiť k tomuto cieľu. Vždy som hľadala spôsob ako pomôcť, prispieť do diskusie a aktívne priložiť ruku k dielu. Veľmi skoro, na samom začiatku mojej kariéry som sa zapojila do činností mimovládnych organizácií a žurnalistiky v nádeji, že budem schopná zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré ovplyvňujú deti, rodiny a širšiu spoločnosť. Neskôr som pochopila, že musím robiť viac ako len šíriť povedomie. Rozhodla som sa preto študovať politológiu a verejnú správu. To mi otvorilo dvere k neuveriteľným možnostiam – pracovať s vládami v strednej a vo východnej Európe, v Turecku a Spojených štátoch. Viedli sme intenzívne dialógy, pracovali na rôznych projektoch a vytvorili stratégie a politiky na podporu jednotlivcov, rodín, komunít a spoločnosti ako celku. Zdravotníctvo bolo jednou z oblastí, ktorým som sa intenzívne venovala. Keď mojej mame lekári oznámili, že trpí závažným ochorením, bola to zdrvujúca správa. Zároveň jej však ponúkli účasť na klinickej štúdii a nám svitla nádej na jej záchranu. Liek, ktorý dostala, sa neskôr stal dostupným pre ľudí na celom svete a v mnohých krajinách už vidíme elimináciu tohto vážneho ochorenia. Odvtedy som veľkou zástankyňou inovácií a verím v ich ohromnú silu. Myslím si, že by sme všetci mali rozvíjať a podporovať záujem o zdravie a starostlivosť, pretože bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobíme, je to dôležité na osobnej, profesionálnej a sociálnej úrovni.

Na konferencii ITAPA vystúpite v rámci bloku Podpora zdravia a prevencie žien. Máte skúsenosti z mnohých krajín sveta a po takmer roku pôsobenia na Slovensku to určite viete porovnať…

Pokiaľ ide o zdravie žien, je to skutočne široká téma, ktorá si zaslúži veľkú pozornosť a to aj preto, že ženy na seba často zabúdajú. V určitom veku sa staráme najmä o deti, neskôr o rodičov. Svojím spôsobom je to pre nás prirodzené – preto inklinujeme k profesiám v školstve, zdravotníctve a sociálnej oblasti. Všimla som si, že ženy na Slovensku sú extrémne preťažené a treba ich povzbudzovať k tomu, aby na seba nezabúdali a dopriali si čas na oddych a prevenciu. Stále je to „najlepší liek“, ktorý máme. My v MSD podporujeme ženy a téme zdravia žien sa venujeme dlhodobo. Jedným z našich cieľov je umožniť onkologickým pacientkam na Slovensku prístup k moderným inovatívnym liekom, ktoré sú bežne dostupné v krajinách EÚ. Výbornou správou je, že od 1. apríla budú mať slovenské pacientky s diagnózou trojnásobne negatívny karcinómom prsníka prístup k najmodernejšej terapii – plne hradenej z verejného zdravotného poistenia. Je to veľká udalosť a významná zmena k lepšiemu, pretože táto diagnóza postihuje najmä ženy v produktívnom veku. Navyše ide o extrémne agresívny typ karcinómu. Aktuálne sa snažíme sprístupniť inovatívnu liečbu aj pre pacientky s diagnózou rakovina krčka maternice. Práve tieto dve diagnózy – rakovina prsníka a rakovina krčka maternice, sa, žiaľ, týkajú mnohých žien na Slovensku a pritom ide o ochorenia, ktorým sa dá predchádzať.

Práve v tomto smere je na Slovensku čo zlepšovať. Ako sme na tom v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby najčastejších ženských ochorení?

Skríning rakoviny prsníka je na Slovensku zavedený pre ženy vo veku 50 rokov a staršie, ale zúčastňuje sa na ňom len okolo 30 % žien z danej vekovej skupiny. Táto úroveň účasti na prevencii je veľmi nízka, a preto sa musíme významnejšie snažiť vzbudiť záujem o prevenciu, ktorá doslova zachraňuje ľudské životy. Rakovine krčka maternice sa dá účinne predísť očkovaním proti vírusu HPV, ktorý je zodpovedný za 99 % všetkých prípadov tohto ochorenia. Sú krajiny, ako napríklad Austrália či Švédsko, kde vďaka vysokej zaočkovanosti chlapcov a dievčat proti HPV výskyt rakoviny krčka maternice znížili o 87 až 97 %. Musíme si všetci uvedomiť, že už žijeme v dobe, kedy môžeme toto život ohrozujúce ochorenie úplne eliminovať a to je úžasné. Treba len vedome využívať všetky možnosti, ktoré nám prevencia ponúka, a byť zodpovedný za svoje zdravie.

Čo ešte je potrebné urobiť, aby sa zvýšilo percento prípadov zachytených včas a najmä vyliečených, najmä rakoviny prsníka a krčka maternice?

Na úrovni prevencie by bolo veľmi užitočné, keby sa veková hranica pre skríning rakoviny prsníka znížila a zároveň, aby sa ešte viac zvýšilo povedomie o dôležitosti tohto skríningu. S tým, samozrejme, súvisí pripravenosť skríningových centier tak, aby to kapacitne zvládli, a následne efektívny manažment pacientok k skorej diagnostike a liečbe. Je absolútne nevyhnutné zvýšiť povedomie o potrebe pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok, ktoré by mali byť rutinným štandardom pre každú ženu bez výnimky. Včasné odhalenie karcinómov prsníka alebo krčka maternice je rozhodujúce pre úspešnú liečbu. Absolútnou podmienkou úspešnej liečby pacienta je však dostupnosť moderných terapií, vďaka ktorým už o niektorých typoch rakoviny v mnohých štátoch EÚ hovoríme ako o chronických, nie život ohrozujúcich ochoreniach.

Zdravotný stav a ekonomická výkonnosť krajiny sú úzko prepojené. Je však zlepšenie naozaj len otázkou financií?

Tu by som sa chcela oprieť o výsledky štúdie Prioritizácia zdravia – recept na prosperitu od McKinsey Global Institute, ktoré hovoria, že za hospodárskym rastom vyspelých ekonomík je zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Podľa tejto štúdie každý investovaný dolár do zlepšenia zdravia sa vráti v podobe ekonomického prínosu vo výške 2 až 4 USD, na Slovensku sumou 1,9 USD. Zlepšenie stavu zdravotníctva si však, samozrejme, vyžaduje viac ako len financie. Základom každého úspechu je záujem, skutočný záujem. Záujem systémovo a často nadrezortnou spoluprácou až celospoločensky meniť veci k lepšiemu, vytvárať prostredie, v ktorom budú odborníci motivovaní. Mnohé takéto zmeny závisia aj od politickej vôle, ktorá by tiež mala nielen reflektovať, ale mnohokrát definovať aj priority v oblasti zdravotných politík. V prípade onkológie aj priamo určovať procesy či legislatívu, ktoré situáciu na Slovensku môžu výrazne zlepšiť a posunúť na európsky štandard. Priame i nepriame dopady na celú spoločnosť sú nespochybniteľné, preto by mal byť prioritou aj celospoločenský súlad v hlavných témach na expertnej a politickej úrovni. Onkológia je prioritou vo všetkých vyspelých krajinách. Pevne verím, že medzi ne patrí aj Slovensko. Solídny viacfunkčný, profesionálny a transparentný dialóg a spolupráca zainteresovaných strán, mám na mysli ministerstvá, zdravotné poisťovne, odborné medicínske spoločnosti, pacientske organizácie, akademickú obec, ale v konečnom dôsledku aj farmaceutické spoločnosti, by bol nepochybne prínosom, ktorý Slovensko a najmä slovenskí pacienti veľmi potrebujú.

Celý rozhovor s Anou Dodea nájdete na webe itapa.sk.

Informačný servis