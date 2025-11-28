Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie

Zdravie je pre väčšinu ľudí prioritou, no návšteva lekára často prichádza až vo chvíli, keď sa objavia problémy.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Finsterle vladimir_6.jpg
PharmDr. Vladimír Finsterle. Foto: Pearls Health Cyber
Slovensko Zdravý život Zdravý život z lokality Slovensko

Prevencia, kvalitná komunikácia a aktívny prístup pacienta pritom zostávajú najdôležitejšími piliermi starostlivosti o zdravie. Aj o tom sa diskutovalo v odbornom streame, ktorý iniciovala Lékárna.cz, česká sestra prvej a najväčšej lekárne na slovenskom internete, MojaLekáreň.sk, Zakladateľ MojaLekáreň Vladimír Finsterle a praktickí lekári Bohumil a Martin Seifertoví, v diskusii pomenovali, ako sa mení úloha praktického lekára 21. storočia.

Pacient očakáva zázrak, no kľúč drží v rukách on sám

Jednou z hlavných tém streamu bol rozdiel medzi tým, čo ľudia o svojom zdraví hovoria, a čo preň reálne robia. Podľa lekárov mnohí stále počítajú s tým, že zodpovednosť za ich zdravie nesie lekár. Martin Seifert upozornil, že pacienti sa často spoliehajú na systém viac, než je efektívne: „Lekár môže navigovať, odporučiť a liečiť, ale každodenné zdravie je najmä v rukách pacienta.“ Jeho otec Bohumil Seifert doplnil, že prevenciu zanedbávajú najmä tí, ktorí ju najviac potrebujú – starší, sociálne izolovaní alebo zdravotne rizikoví ľudia.

Poradňa MojaLekáreň.sk ako opora medzi návštevami lekára

S rastúcim záujmom o informácie zohráva veľkú úlohu aj odborné poradenstvo mimo ambulancie. MojaLekáreň.sk preto ponúka profesionálnu online poradňu, kde farmaceuti odpovedajú na otázky pacientov o liekoch, prevencii či doplnkoch výživy.

Poradňa pomáha najmä v situáciách, keď pacient:

  • chce overiť užívanie liekov,
  • hľadá vhodné riešenie svojich ťažkostí,
  • nie je si istý, s interakciou liekov.

Práve to je miesto, kde sa digitálne služby MojaLekáreň.sk výborne dopĺňajú s prácou praktických lekárov, pretože pacient sa môže z pohodlia domova okamžite a ľahko poradiť o tom, čo ho trápi a farmaceut navrhne ďalší postup.

Zdravie ako životný štýl – recept doplnený o nový šiesty bod

Stream nadviazal na minuloročné odporúčania – recept, ktorý definovali základné piliere krokov k zdravému životnému štýlu. Tento rok pribudol nový, šiesty bod – význam mať svojho praktického lekára.

6 krokov k lepšiemu fyzickému zdraviu:

  1. Všímavosť k sebe a svojim blízkym
  2. Odvaha pýtať sa lekárov a poisťovní
  3. Otvorená komunikácia
  4. Pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne
  5. Kvalitný spánok – minimálne 8 hodín
  6. Mať svojho praktického lekára – odporúčanie roka

Ako pripomenul Martin Seifert, životný štýl ovplyvňuje 40–60 % nášho zdravia. A podľa Bohumila Seiferta už len samotná registrácia u praktického lekára štatisticky znižuje úmrtnosť.

Pozrite si celý stream

Diskusia priniesla množstvo podnetov pre pacientov aj odborníkov – od prevencie cez digitalizáciu až po vzťah lekár – pacient.

Záznam streamu nájdete TU

Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, ľahko a pohodlne. Sprievodca zdravím „Trápi ma“ poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast „Aby ste sa cítili dobre“ s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na Spotify. A ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.

480x480_bublina.gif
Foto: Pearls Health Cyber

Informačný servis

Okruhy tém: MojaLekáreň PR Zdravie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk