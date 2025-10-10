PaB Donau: Prečo ísť do Viedne, keď máte Rakúsko-Uhorsko pri Dunaji

Nemusíte chodiť do Viedne. Viedenský teľací rezeň v PaB Donau je taký, že by si ho dal aj František Jozef I. na svoj meninový obed.
Titulna foto.jpg
Foto: PaB Donau
A presne to sa dalo overiť na slávnostnom otvorení 3. októbra, ktoré ukázalo, že Eurovea II má nový klenot.

Deväť hodín nepretržitého programu? To znie ako maraton, ale v skutočnosti to bolo ako dobre nastavený festival chutí. Od 15:00 až do polnoci sa priestor postupne naplnil životom a návštevníkmi.

Šéfkuchár s ostrým jazykom a jemnou rukou

Anton Meszároš nie je len tak hocikto. Tento šéfkuchár, známy z populárneho podcastu „Peklo v papuli“, kde bez servítky rozoberá situácie z profesionálnej kuchyne, pripravil pre slávnostné otvorenie ukážky svojho kulinárskeho umenia. Jeho filozofia „jediné peklo patrí do úst“ sa prejavila v každom ochutnanom jedle.

Hostia mali možnosť ochutnať sviečkovú na smotane z lúpaného pliecka s domácou knedľou a nakladanými brusnicami, teľací rezeň so zemiakovou kašou, langoše a ďalšie špeciality. „Nevarím pre seba, ale pre hostí,“ hovorí Anton, a práve táto filozofia je základom celého konceptu.

Návštevníci PaB Donau sa môžu tešiť na poctivú rakúsko-uhorskú kuchyňu v modernom prostredí s výhľadom na Dunaj. Spojenie tradície s modernosťou bez toho, aby sa jedna stratila v druhej.

A7409972.jpg
Foto: PaB Donau

Menu, ktoré osloví každého

Reštaurácia, kde si vyberie každý. Milovníci klasiky tu nájdu tradičné pokrmy, rovnako ako tí, ktorí hľadajú ľahšie alternatívy. V ponuke je aj vlastné detské menu a personál rád pomôže hosťom s potravinovými intoleranciami.

Ponuka od tradičných klasík cez dezerty dokázala uspokojiť chuťové preferencie všetkých generácií. A to nie je vždy jednoduché dosiahnuť.

A7408957.jpg
Foto: PaB Donau

Rodinné popoludnie, ktoré skutočne fungovalo

Od 15:00 do 18:00 patrila terasa najmä deťom. Maskoti PAT a MAT sa stali hitmi medzi najmenšími, ktorí si mohli nechať namaľovať tvár, zahrať si rôzne hry a užiť si animačný program pripravený špeciálne pre otvorenie.

A7409019.jpg
Foto: PaB Donau

História, ktorú môžete ochutnať

PaB Donau nie je len náhodný názov. Je to odkaz na bohatú históriu kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa tradične vyrábajú prémiové vína a remeselné pivá. Oceňované vína VIAJUR z vlastného vinárstva sa držia tradície vinohradníctva, ktorá v týchto miestach kvitne už storočia.

Remeselné pivá z Pálffy Brauerei s etiketami Habsburgovcov sú geniálny nápad. „Sissin rozmar“ inšpirovaný princeznou Sissi a „Terkyn tmavý dúšok“ na počesť Márie Terézie nie sú len mená – každé pivo má svoj charakter. A oceňované vína VIAJUR z kaštieľa Pálffy? Tie jednoducho stoja za to.

Počas celého dňa mali okoloidúci aj návštevníci príležitosť ochutnať remeselné pivá a oceňované vína. Produkty z Kaštieľa Pálffy nesú históriu siahajúcu do čias monarchie, pričom sa držia tradície rodu Habsburgovcov. Charakteristické postavičky z etikiet pív prinášajú do každého dúšku nielen chuťový, ale aj historický rozmer.

A7409126.jpg
Foto: PaB Donau

Nudné koktejly nechávajú iným

Tomáš Mutala za barom čaroval celý večer. Originálne drinky nie sú len koktaily – sú to príbehy v pohári. Každý má meno aj charakter, presne ako postavy na etiketách. Či hosť preferuje bublinky, horké tóny alebo niečo jemne ovocné, v ponuke nájde koktail, ktorý ho osloví.

„Nudné koktaily nechávame iným,“ hovoria v PaB Donau a mysleli to vážne. Miešajú si vlastné originálne drinky inšpirované postavami, ktoré čapujú aj na etiketách. Pre tých, čo uprednostňujú nealko, sú pripravené rovnako zaujímavé a chutné varianty.

Kvalitná káva z pražiarne Mlsnakava dokonale uzatvárala gastronomické zážitky. Konečne niekto, kto chápe, že dobrá káva je rovnako dôležitá ako dobré jedlo.

A7409407.jpg
Foto: PaB Donau

Hudobný program pre každú časť dňa

DJ Milan Lieskovský od 18:00 vytvoril príjemnú kulisu pre podvečerné posedenie. O 21:30 prevzal mikrofón DJ Marko Mazág a terasa pri Dunaji získala večernú atmosféru plnú života.

A7400651.jpg
Foto: PaB Donau

Nové miesto na mape bratislavskej gastronómie

Na promenáde v Eurovea 2, pri Dunaji pribudol nový podnik. PaB Donau patrí pod sieť projektov spoločnosti ZAR, ktorá prevádzkuje aj Hotel Lomnica. Koncept spája tradičné pokrmy rakúsko-uhorskej kuchyne s moderným poňatím. Úspešné otvorenie ukázalo, že reštaurácia má potenciál stať sa jednou z najvyhľadávanejších adries v meste.

A7409964.jpg
Foto: PaB Donau

📍 PaB Donau, promenáda Eurovea 2 – Bratislava. Rezervácie a viac informácií na pabdonau.sk

