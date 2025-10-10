PaB Donau: Prečo ísť do Viedne, keď máte Rakúsko-Uhorsko pri Dunaji

A presne to sa dalo overiť na slávnostnom otvorení 3. októbra, ktoré ukázalo, že Eurovea II má nový klenot.
Deväť hodín nepretržitého programu? To znie ako maraton, ale v skutočnosti to bolo ako dobre nastavený festival chutí. Od 15:00 až do polnoci sa priestor postupne naplnil životom a návštevníkmi.
Šéfkuchár s ostrým jazykom a jemnou rukou
Anton Meszároš nie je len tak hocikto. Tento šéfkuchár, známy z populárneho podcastu „Peklo v papuli“, kde bez servítky rozoberá situácie z profesionálnej kuchyne, pripravil pre slávnostné otvorenie ukážky svojho kulinárskeho umenia. Jeho filozofia „jediné peklo patrí do úst“ sa prejavila v každom ochutnanom jedle.
Hostia mali možnosť ochutnať sviečkovú na smotane z lúpaného pliecka s domácou knedľou a nakladanými brusnicami, teľací rezeň so zemiakovou kašou, langoše a ďalšie špeciality. „Nevarím pre seba, ale pre hostí,“ hovorí Anton, a práve táto filozofia je základom celého konceptu.
Návštevníci PaB Donau sa môžu tešiť na poctivú rakúsko-uhorskú kuchyňu v modernom prostredí s výhľadom na Dunaj. Spojenie tradície s modernosťou bez toho, aby sa jedna stratila v druhej.
Menu, ktoré osloví každého
Reštaurácia, kde si vyberie každý. Milovníci klasiky tu nájdu tradičné pokrmy, rovnako ako tí, ktorí hľadajú ľahšie alternatívy. V ponuke je aj vlastné detské menu a personál rád pomôže hosťom s potravinovými intoleranciami.
Ponuka od tradičných klasík cez dezerty dokázala uspokojiť chuťové preferencie všetkých generácií. A to nie je vždy jednoduché dosiahnuť.
Rodinné popoludnie, ktoré skutočne fungovalo
Od 15:00 do 18:00 patrila terasa najmä deťom. Maskoti PAT a MAT sa stali hitmi medzi najmenšími, ktorí si mohli nechať namaľovať tvár, zahrať si rôzne hry a užiť si animačný program pripravený špeciálne pre otvorenie.
História, ktorú môžete ochutnať
PaB Donau nie je len náhodný názov. Je to odkaz na bohatú históriu kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa tradične vyrábajú prémiové vína a remeselné pivá. Oceňované vína VIAJUR z vlastného vinárstva sa držia tradície vinohradníctva, ktorá v týchto miestach kvitne už storočia.
Remeselné pivá z Pálffy Brauerei s etiketami Habsburgovcov sú geniálny nápad. „Sissin rozmar“ inšpirovaný princeznou Sissi a „Terkyn tmavý dúšok“ na počesť Márie Terézie nie sú len mená – každé pivo má svoj charakter. A oceňované vína VIAJUR z kaštieľa Pálffy? Tie jednoducho stoja za to.
Počas celého dňa mali okoloidúci aj návštevníci príležitosť ochutnať remeselné pivá a oceňované vína. Produkty z Kaštieľa Pálffy nesú históriu siahajúcu do čias monarchie, pričom sa držia tradície rodu Habsburgovcov. Charakteristické postavičky z etikiet pív prinášajú do každého dúšku nielen chuťový, ale aj historický rozmer.
Nudné koktejly nechávajú iným
Tomáš Mutala za barom čaroval celý večer. Originálne drinky nie sú len koktaily – sú to príbehy v pohári. Každý má meno aj charakter, presne ako postavy na etiketách. Či hosť preferuje bublinky, horké tóny alebo niečo jemne ovocné, v ponuke nájde koktail, ktorý ho osloví.
„Nudné koktaily nechávame iným,“ hovoria v PaB Donau a mysleli to vážne. Miešajú si vlastné originálne drinky inšpirované postavami, ktoré čapujú aj na etiketách. Pre tých, čo uprednostňujú nealko, sú pripravené rovnako zaujímavé a chutné varianty.
Kvalitná káva z pražiarne Mlsnakava dokonale uzatvárala gastronomické zážitky. Konečne niekto, kto chápe, že dobrá káva je rovnako dôležitá ako dobré jedlo.
Hudobný program pre každú časť dňa
DJ Milan Lieskovský od 18:00 vytvoril príjemnú kulisu pre podvečerné posedenie. O 21:30 prevzal mikrofón DJ Marko Mazág a terasa pri Dunaji získala večernú atmosféru plnú života.
Nové miesto na mape bratislavskej gastronómie
Na promenáde v Eurovea 2, pri Dunaji pribudol nový podnik. PaB Donau patrí pod sieť projektov spoločnosti ZAR, ktorá prevádzkuje aj Hotel Lomnica. Koncept spája tradičné pokrmy rakúsko-uhorskej kuchyne s moderným poňatím. Úspešné otvorenie ukázalo, že reštaurácia má potenciál stať sa jednou z najvyhľadávanejších adries v meste.
📍 PaB Donau, promenáda Eurovea 2 – Bratislava. Rezervácie a viac informácií na pabdonau.sk
Informačný servis