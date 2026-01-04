Ozbrojené gangy zabili v strede Nigérie najmenej 30 ľudí, ďalších uniesli

Ozbrojené gangy vpadli do dediny v nigérijskom štáte Niger, kde boli koncom minulého roka unesené desiatky školákov, pričom najmenej 30 ľudí zabili a viacero ďalších uniesli, uviedla v nedeľu miestna polícia.
Členovia ozbrojených skupín, ktorých miestni obyvatelia označujú ako „banditov“, vtrhli do dediny Kasuwan Daji v okrese Kabe a vypálili trhovisko, pričom predtým vyplienili obchody s potravinami.
Zabíjajú a unášajú
„Počas útoku prišlo o život viac ako 30 ľudí, viacero osôb bolo unesených,“ uviedol po sobotňajšom útoku hovorca polície v štáte Niger Wasiu Abiodun. Z fotografií a videozáznamov, ktoré mala agentúra AFP k dispozícii, je zrejmé, že niektorým obetiam útočníci pred tým, ako ich zabili, zviazali ruky za chrbtom.
V novembri uniesli študentov
Ozbrojené skupiny v strede a na severozápade Nigérie pravidelne vykonávajú masové únosy za výkupné a rabujú dediny, pričom jedným z najviac postihnutých je práve štát Niger.
V novembri v tomto nigérijskom štáte zajali ozbrojenci viac ako 250 študentov a zamestnancov katolíckej školy. Úrady o niekoľko týždňov neskôr oznámili ich prepustenie v dvoch skupinách bez toho, aby uviedli, či bolo zaplatené výkupné.