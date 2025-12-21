Ozbrojenci v Juhoafrickej republike vtrhli do baru a zastrelili deväť ľudí

Deväť ľudí zastrelili a ďalších desať osôb zranili ozbrojenci, ktorí v nedeľu nadránom vtrhli do preplneného baru v chudobnej štvrti juhoafrického mesta Westonaria. Ide o druhú takúto streľbu, ku ktorej tento mesiac došlo v Juhoafrickej republike.
Stále strieľali
Väčšina útočníkov bola ozbrojená pištoľami a jeden mal pušku AK-47, uviedol pre televíziu SABC zástupca šéfa miestnej polície Fred Kekana. „Vošli do krčmy a bezdôvodne spustili paľbu na hostí. Troch ľudí zabili v bare a ďalších, keď utekali z miesta činu, pričom útočníci pokračovali v streľbe aj pri odchode,“ povedal Kekana.
Ozbrojenci podľa neho svoje obete prehľadávali a vzali im cennosti vrátane mobilných telefónov. „Je to čistý zločin,“ dodal Kekana.
Viac obetí
Išlo už o druhý takýto prípad, ktorý sa tento mesiac odohral v JAR po tom, čo ozbrojenci 6. decembra vtrhli do hostela neďaleko metropoly Pretória a zabili 11 ľudí vrátane trojročného dieťaťa. Polícia v súvislosti s týmto prípadom uviedla, že k streľbe došlo na mieste, kde sa nelegálne predával alkohol.