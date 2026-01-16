Ottawa a Peking uzavreli prelomovú dohodu o obchode a cestovaní po rokoch napätia

Mark Carney hovorí o novej strategickej spolupráci, Peking zníži clá a zruší víza pre Kanaďanov.
Kanadský premiér Mark Carney a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok v Pekingu dohodli na sérii opatrení v oblasti obchodu, ciel a cestovania. Išlo o prvé stretnutie lídrov oboch krajín po ôsmich rokoch a podľa Carneyho znamená „prelomový obrat“ po dlhom období diplomatického napätia.
„Kanada a Čína dosiahli predbežnú, ale prelomovú obchodnú dohodu, ktorá odstráni obchodné bariéry a zníži clá,“ povedal Carney na tlačovej konferencii po rokovaniach. Dohoda je podľa neho súčasťou novej strategickej spolupráce medzi oboma krajinami.
Clá budú nižšie
Čína v jej rámci do 1. marca zníži clá na kanadské produkty z repky olejnej na približne 15 percent zo súčasných 84 percent. Peking zároveň umožní kanadským občanom bezvízový vstup do krajiny.
Kanada na oplátku súhlasila s dovozom 49-tisíc čínskych elektromobilov s preferenčným clom 6,1 percenta. Podľa Carneyho ide o návrat k podmienkam spred obchodných sporov.
Prezident Si označil vzťahy medzi krajinami za vstupujúce do novej fázy a uviedol, že ich „zdravý a stabilný rozvoj slúži spoločným záujmom“. Vyjadril spokojnosť s obnovou spolupráce v posledných mesiacoch.
Vzťahy boli zlé
Vzťahy Kanady a Číny sa výrazne zhoršili v roku 2018 po zatknutí dcéry zakladateľa spoločnosti Huawei na žiadosť USA a následnom zadržaní dvoch Kanaďanov v Číne. Nasledovali clá, obvinenia zo zasahovania do volieb a zmrazenie politických kontaktov.
Carney sa zároveň snaží znížiť závislosť Kanady od Spojených štátov po tom, čo prezident Donald Trump výrazne zvýšil clá na kanadské výrobky. USA však zostávajú hlavným kanadským trhom, keďže v roku 2024 smerovalo do USA približne 75 percent kanadského exportu, zatiaľ čo Čína nakúpila menej než štyri percentá.