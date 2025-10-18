Neznámy vodič zrazil v obci Báč 41-ročného muža a ušiel, chodec svojim zraneniam podľahol

Okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, policajné auto
Foto: ilustračné, SITA/MV SR.
Policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste v obci Báč, v okrese Dunajská Streda. Podľa doterajších zistení tam zatiaľ neznámy vodič zrazil 41-ročného muža. Ten svojim zraneniam na mieste podľahol. Polícia informovala o prípade prostredníctvom sociálnej siete.

Operačné stredisko prijalo oznámenie o tom, že na ceste I/63 v obci Báč leží na zemi človek, približne hodinu pred polnocou. Po príchode policajnej hliadky sa muž nachádzal v rukách zdravotníkov.

Okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci. Presné príčiny a okolnosti tejto tragédie, ako aj to, čo jej predchádzalo, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Polícia v súvislosti s tragédiou opätovne upozorňuje chodcov, aby za tmy a zníženej viditeľnosti nepodceňovali svoju bezpečnosť, aktívne používali reflexné prvky a pohybovali po správnej strane cesty.

