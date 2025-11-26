OSN začala hľadať nového generálneho tajomníka, do funkcie sa možno po prvý raz v dejinách postaví žena

Začal sa proces výberu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, čo znamená, že členské štáty môžu predkladať nominácie na post šéfa jednej z najvýznamnejších organizácií, ktorý v roku 2027 uvoľní António Guterres.
Významná funkcia
V liste vedenia OSN adresovanom 193 členským štátom sa uvádza, že táto globálna organizácia s 80-ročnou históriou hľadá kandidátov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti medzinárodných vzťahov, diplomacie a jazykových znalostí.
Rezolúcia OSN pre Pásmo Gazy môže viesť k mieru a stabilite, Blanár víta prijatie dokumentu
„Pozícia generálneho tajomníka je nesmierne významná a musí spĺňať najvyššie kritériá efektívnosti, kompetencie a integrity, ako aj neochvejnú oddanosť cieľom a zásadám Charty Organizácie Spojených národov,“ uvádza sa v spoločnom liste veľvyslanca Sierry Leone a súčasného predsedu Bezpečnostnej rady Michaela Imrana Kanua a predsedníčky Valného zhromaždenia Annaleny Baerbockovej.
Mohla by to byť žena
Niektoré členské štáty sa zasadzujú za to, aby sa novou šéfkou OSN stala žena, pričom vedenie organizácie „s poľutovaním konštatovalo, že funkciu generálneho tajomníka žena nikdy nezastávala“. Vedenie OSN zároveň členské štáty vyzvalo, „aby nomináciu žien rozhodne zvážili“.
Brazílsky prezident kritizuje OSN, prestala fungovať a zlyhala v ochrane obetí izraelsko-palestínskej vojny
Medzi menami, ktoré sú už v hre, je napríklad bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, argentínsky šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiuRafael Grossi a Kostaričanka Rebeca Grynspanová, ktorá v súčasnosti vedie Konferenciu OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD).