Országh po výhre Slovenska nad Rakúskom: Mali sme vynikajúcu prvú tretinu, no máme čo zlepšovať

Slovenskí hokejisti vstúpili víťazne do Nemeckého pohára. Po famóznej a prakticky bezchybnej prvej tretine, kde strelili päť gólov, už zvyšok stretnutia kontrolovali.
Napokon triumfovali 6:2, hrdinom sa stal hetrikový strelec Matúš Sukeľ. Od 19.45 h si zmerajú sily aj domáci hráči s tými z Lotyšska a dohrá sa tak prvé kolo turnaja.
Na Slovensko ďalej v sobotu 8. novembra čakajú Pobalťania a v nedeľu 9. novembra zase Nemci. Pred rokom sme na tomto turnaji zvíťazili, obhajujeme tak titul.
Skvelý úvod na Nemeckom pohári! Po bezchybnej prvej tretine sme napokon zdolali Rakúsko 6:2
K výhre sa pre JOJ Šport vyjadril aj tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh: „Mali sme vynikajúcu prvé tretinu. Výborne sme korčuľovali a vypracovali dobrý náskok. V druhej časti sme trochu strácali puky. Mali sme tam zopár vecí, na ktorých ešte musíme pracovať. Ale máme na čo stavať. Góly z presiloviek a oslabení pomáhajú, ale máme čo zlepšovať.“
Pri mikrofóne nechýbal ani Miloš Roman. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zvíťaziť v môj narodeninový deň. Hovorili sme si, že musíme byť pripravení, že Rakúšania budú nepríjemní. To sa nám podarilo, prvá tretina bola veľmi dobrá. Neskôr sa nám až tak dobre nedarilo a zbytočne sme sa dostávali pod tlak. Musíme sa z toho poučiť a v ďalších dueloch nadviazať na to, čo si dialo v prvej tretine.“