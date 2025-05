Organizátori sú ohromení, počet prihlášok na budúcoročný maratón v Londýne prekonal rekord

Viac ako 1,1 milióna ľudí sa prihlásilo na budúcoročný maratón v Londýne. Udialo sa tak po tom, čo sa minulý víkend uskutočnila rekordná edícia pretekov. Organizátori v sobotu uviedli, že počet prihlášok na preteky v roku 2026 prekonal doterajší rekord 840 300 prihlášok na tohtoročný maratón.

„Toto je absolútne ohromujúci počet, ktorý opätovne potvrdzuje Londýn ako zďaleka najpopulárnejší maratón na planéte,“ povedal Hugh Brasher, generálny riaditeľ organizátorskej spoločnosti London Marathon Events. Organizátori uviedli, že počet prihlášok na preteky v roku 2026 je po piatkovej uzávierke takmer dvojnásobný v porovnaní s celkovým počtom účastníkov počas vlaňajšieho maratónu.

Minulú nedeľu sa 45. ročník Londýnskeho maratónu tiež zapísal do Guinnessových svetových rekordov vďaka najväčšiemu počtu tých, ktorí dokončili preteky, čím britská metropola prekonala minuloročný maratón v New Yorku. V Londýne preťalo cieľovú čiaru 56 500 bežcov, kým vlani v New Yorku to bolo približne 55 600 účastníkov.

Podľa organizátorov maratónu v Londýne tohtoročné preteky vyzbierali viac ako 75 miliónov libier pre charitatívne organizácie, pričom účastníci zbierali peniaze na rôzne účely.