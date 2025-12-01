Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa nepáčili kirgizské predčasné voľby

Nezávislí pozorovatelia v pondelok uviedli, že predčasné parlamentné voľby v Kirgizsku nespĺňali viacero medzinárodných štandardov pre demokratické voľby a konali sa v „reštriktívnom“ prostredí kampane.
Táto vnútrozemská stredoázijská krajina v nedeľu hlasovala vo voľbách, ktoré podľa kritikov nemali formálnu opozíciu a mali poslúžiť len na upevnenie moci autoritárskeho kirgizského prezidenta Sadyra Džaparova.
Džaparov si upevňuje moc
Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo vyhlásení uviedli, že hlasovanie prebehlo „efektívne“, ale v „reštriktívnom prostredí kampane“, ktoré zabraňovalo účasti kandidátov a voličov.
Legislatívny rámec volieb nespĺňal „viacero medzinárodných štandardov“, uviedol vo vyhlásení vedúci pozorovateľskej misie OBSE Claude Haagen.
De facto zákaz politických strán súťažiť – kandidovať mohla iba jedna – a voľba údajne nezávislých poslancov parlamentu sťažujú interpretáciu výsledkov. Z údajov AFP vyplýva, že najmenej 40 z 90 poslancov parlamentu podporujúcich Džaparova už bolo zvolených v predchádzajúcich voľbách.
Desať odporcov režimu zatkli
OBSE uviedla, že volebná kampaň „spôsobila nízku účasť voličov, čo bolo spojené s obavami z odvety za politickú činnosť“.
Kirgizsko obklopené autoritárskymi režimami prešlo od rozpadu Sovietskeho zväzu tromi revolúciami, ktoré v krajine vypukli v rokoch 2005, 2010 a 2020. Džaparov sa usiluje ukončiť tento cyklus posilnením svojej kontroly nad politikou a spoločnosťou.
Viacero mimovládnych organizácií odsúdilo zhoršenie slobody prejavu a tlače, odkedy sa Džaparov dostal v Kirgizsku k moci. V dňoch pred nedeľňajšími voľbami bolo zatknutých desať jeho oponentov, ktorí rozšírili dlhý zoznam politikov a novinárov obvinených zo sprisahania a organizovania štátneho prevratu.