Orbán svoje vyjadrenia prehnal a skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať, tvrdí Danko (video)

Maďarský predseda vlády Viktor Orbán to prehnal so svojimi vyjadreniami, keď o Slovensku hovoril ako o odtrhnutom území. Ako dodal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na sociálnej sieti, Orbán by mal zvažovať svoje vyjadrenia.

„Nepočul som takéto vyhlásenia z jeho úst za sedem rokov a verím, že to boli slová v emóciách, hoc, tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať,“ myslí si Danko.

Zdôraznil, že Slovensko by sa malo uberať cestou Maďarska v súvislosti s reformami, avšak hranice sú pre Danka sväté a nemenné. „Nesmieme zabúdať na obdobie maďarizácie, na naše obete v Černovej a na mnohé obete, ktoré bojovali za suverenitu a zvrchovanosť slovenského národa. Okolie do nás kope práve preto, že máme slabú vládu,“ povedal.