Orbán: Európska únia klame Ukrajinu a dáva jej nesplniteľné sľuby o členstve

Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil vedenie Európskej únie, že Ukrajine dáva „nesplniteľné sľuby“ v súvislosti s jej snahou o vstup do bloku. Podľa Orbána by prijatie Kyjeva znamenalo aj „prijatie vojny“ a nie je jasné, kde sú hranice Ukrajiny, ani aká je jej populácia v dôsledku vojny a nestabilného frontu.

„Kde sú jej hranice? Obyvateľstvo utieklo. Nevieme, koľko ich je, ani koľko ich bude,“ vyhlásil Orbán podľa portálu 444.hu, cituje ho web Ukrajinská pravda.

Opätovne zopakoval, že Ukrajina by mala najskôr vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ako to bolo v prípade iných krajín strednej a východnej Európy, no zároveň tvrdí, že by to bolo „nebezpečné, pretože by to vyprovokovalo Rusko“.

Vstup Ukrajiny do EÚ bez vojenských bezpečnostných záruk je podľa neho „nemožný“. „To je šialenstvo. Musíme o tom hovoriť úprimne. Krajinu, ktorá bojuje o svoju budúcnosť, nesmieme klamať. Ľudia v Bruseli však Ukrajincov klamú a zavádzajú. Sľubujú niečo, čo nie je možné,“ dodal Orbán.