Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska

Maďarský premiér predpokladá, že Rusko bude reintegrované do západnej ekonomiky.
SITA Slovenská tlačová agentúra
Predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Foto: SITA/Milan Illík
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal na stretnutí so stúpencami v meste Kecskemét.

Misia delegácie sa zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom prostredí, v ktorom by Rusko nebolo vylúčené zo západnej ekonomiky, ale reintegrované, povedal maďarský premiér.

Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna sa skončí bez toho, aby sme do nej boli vtiahnutí, a ak sa americkému prezidentovi podarí reintegrovať Rusko do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v inom hospodárskom prostredí,“ vyhlásil Orbán.

