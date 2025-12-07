Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal na stretnutí so stúpencami v meste Kecskemét.
Misia delegácie sa zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom prostredí, v ktorom by Rusko nebolo vylúčené zo západnej ekonomiky, ale reintegrované, povedal maďarský premiér.
„Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna sa skončí bez toho, aby sme do nej boli vtiahnutí, a ak sa americkému prezidentovi podarí reintegrovať Rusko do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v inom hospodárskom prostredí,“ vyhlásil Orbán.