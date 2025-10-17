Orbán bude hovoriť s Putinom o americko-ruskom samite v Maďarsku

Maďarský premiér je v Európskej únii najbližším spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a Putina a zároveň tvrdým kritikom západnej podpory Ukrajiny.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: SITA/AP
Maďarsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán má v piatok hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom o plánovanom americko-ruském samite v Budapešti. Orbán v piatok povedal, že Budapešť je „v podstate jediné miesto v Európe, kde sa dnes môže takéto stretnutie konať“, pretože Maďarsko má podľa neho „konzistentný“ postoj k mieru.

Zvolením Budapešti sa zároveň obíde zatykač, ktorý výdal Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny. Maďarsko oznámilo odstúpenie od štatútu ICC, avšak zostáva jeho členom až do júna 2026.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol na Facebooku, že vo štvrtok neskoro večer hovoril so zástupcom amerického ministra zahraničných vecí Christopherom Landauom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Orbán je v Európskej únii najbližším spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a Putina a zároveň tvrdým kritikom západnej podpory Ukrajiny.

Viac k osobe: Viktor Orbán
Okruhy tém: americko-ruské vzťahy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk