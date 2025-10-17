Orbán bude hovoriť s Putinom o americko-ruskom samite v Maďarsku

Maďarský premiér Viktor Orbán má v piatok hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom o plánovanom americko-ruském samite v Budapešti. Orbán v piatok povedal, že Budapešť je „v podstate jediné miesto v Európe, kde sa dnes môže takéto stretnutie konať“, pretože Maďarsko má podľa neho „konzistentný“ postoj k mieru.
Zvolením Budapešti sa zároveň obíde zatykač, ktorý výdal Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny. Maďarsko oznámilo odstúpenie od štatútu ICC, avšak zostáva jeho členom až do júna 2026.
Trump dosiahol v telefonáte s Putinom veľký pokrok, do dvoch týždňov sa majú stretnúť v Budapešti
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol na Facebooku, že vo štvrtok neskoro večer hovoril so zástupcom amerického ministra zahraničných vecí Christopherom Landauom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Orbán je v Európskej únii najbližším spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a Putina a zároveň tvrdým kritikom západnej podpory Ukrajiny.