Orange Podcast roka 2025: Najobľúbenejším podcastom roka je Ťažký týždeň, zvíťazila Adela aj Závodský

V Bratislave udelili ocenenia tretieho ročníka Orange Podcast roka 2025, najobľúbenejším podcastom roka sa stala relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.

„Veľká vďaka patrí menovite Robertovi Ficovi, pretože ťažíme z tejto frustrácie. Ďakujeme Martine Šimkovičovej, že je sama sebou, pretože bez nej by to opäť nešlo. A ďakujeme aj Petrovi Kotlárovi, ktorému som ja osobne kúpil mikroskop, pretože som vedel, že to bude dobrá investícia a oplatilo sa,“ glosoval prijatie ceny Jakub Gulík cez video odkaz publiku, keďže si cenu nemohol prísť prevziať osobne.

Politicky nekorektná šou plná satiry, sarkazmu a hyperboly ponúka svojský pohľad na spoločenské témy. Pravidelne dosahuje mesačne milión pozretí na YouTube a desiatky tisíc vypočutí na podcastových platformách.

Slovenské podcasty súťažili v trinástich kategóriách vrátane Miláčika pre najobľúbenejší podcast, Ucha pre nováčika roka a Klapky pre najlepší videopodcast.

Foto: Podcast roka

Výsledky tretieho ročníka Orange Podcast roka 2025

Najprv porota zostavila nominácie z viac ako 1200 zapojených podcastov, ktoré splnili pravidlá súťaže. Následne počas mája hlasovali poslucháči. V súťaži hlasovalo rekordných viac ako 49-tisíc poslucháčov, čo dokazuje nielen popularitu súťaže, ale aj samotného formátu podcastov.

Víťazné podcasty boli vybrané na základe bodov od poroty a hlasov od verejnosti. Zvíťazili podcasty s najväčším počtom.

Najobľúbenejší podcast roka – Miláčik: Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom

Zo zoznamu viac ako 1200 podcastov, ktoré boli nominované v kategórii Miláčik odovzdali poslucháči hlas viac ako 800 podcastom. Najviac hlasov získal Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom s veľkým náskokom pred druhým v poradí.

Ťažký týždeň (Ringier Slovakia Media s.r.o.) Piatoček (SME.sk) VAR (ZAPO) Urgenťáci (MUDr. Jozef Fatrsík a MUDr. Lukáš Takáč) EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král (EisKing) Money Talk Milan Dubec (Milan Dubec) Vražedné psyché (ZAPO) jauuu, PS: to bolelo (ZAPO) Break the Rules podcast s Nikou Vujisić (Nika Vujisić) Bárdy & Káčer (Peter Bárdy a Rastislav Káčer)

Podcastový objav roka – Ucho: Bárdy & Káčer

Najlepším novým slovenským podcastom v minulom roku sa stal politicko-spoločenský podcast Bárdy & Káčer.

Dlhoročný diplomat Rastislav Káčer a šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy v ňom diskutujú o aktuálnych politických a spoločenských témach.

Ocenenie Ucho pre najlepší nový podcast v roku 2024 podporil spravodajský portál Aktuality.sk.

Najpopulárnejší video podcast – Klapka: Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom

Najviac hlasov poslucháčov, a aj divákov v tomto prípade, opäť získala relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.

Ťažký týždeň zvíťazil v kategórii o najlepší videopodcast už druhý rok po sebe.

Podmienkou zapojenia sa do tejto súťažnej kategórie bola existencia video verzie podcastu na platforme YouTube a zároveň audio verzie dostupnej ako podcast. Kategóriu podporila sieť kín Cinemax.

Profit: Money Talk Milan Dubec

V kategórii Profit pre najlepší biznisový podcast, ktorej partnerom je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk, zvíťazil podcast Money Talk podnikateľa a investora Milana Dubeca.

Money Talk Milan Dubec (Milan Dubec) Ekonómia ľudskou rečou (skpodcasty) Forbes 30 pod 30 (Forbes Slovensko) Michal Truban Podcast (Michal Truban) Inteligentné Investovanie (Finax)

Pokrok: Vedátorský podcast

V kategórii Pokrok pre najlepší populárno-náučný podcast, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, zvíťazil Vedátorský podcast, ktorý pripravujú Jozef Kleberc a Samuel Kováčik.

Vedátorský podcast (Jozef Kleberc a Samuel Kováčik) Tak bolo (ZAPO) Dejiny (SME.sk) Búrači gastromýtov (ZAPO) Technologický podcast SHARE | Živé.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Rozhľad: Braňo Závodský Naživo

V kategórii Rozhľad pre najlepší spravodajsko-publicistický podcast, ktorej partnerom je TV JOJ, zvíťazil podcast Braňo Závodský Naživo.

Braňo Závodský Naživo (Rádio Expres) Dobré ráno | Denný podcast denníka SME (SME.sk) Rozhovory ZKH (SME.sk) Na rovinu | aktuality.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.) Nahlas | aktuality.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Foto: Podcast roka

Ľudia: Ľudskosť

V kategórii Ľudia pre najlepší spoločenský podcast, ktorej partnerom je biznis, eko a gastro portál Startitup, zvíťazil opäť podcast Ľudskosť Barbory Marekovej.

Ľudskosť (SME.sk) Choď do… (ZAPO) Podcast s Ivanom Korčokom (Ivan Korčok) Break the Rules podcast s Nikou Vujisić (Nika Vujisić) Všesvet podcast (Tina Paholík Hamárová a Lukáš Onderčanin)

Prameň: Sexuálna výchova

V kategórii Prameň pre najlepší podcast o zdraví, ktorej partnerom je prírodná minerálna voda Magnesia, zvíťazil druhý rok po sebe podcast Sexuálna výchova od Michaely Dhiman a Denisa Kendyho.

Sexuálna výchova (Michaela Dhiman a Denis Kendy) Nevyhorení (Forbes Slovensko) Vizita (SME.sk) Počúvam sa (Rádio Expres) Metanoya Podcast (Vlado Roško)

Impulz: EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král

V kategórii Impulz pre najlepší športový podcast, ktorej partnerom je auto-moto portál Autobazar.EU, zvíťazil podcast o F1 od Števa Eiseleho a Josefa Krála.

EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král (EisKing) Boris a Brambor (ZAPO) VAR (ZAPO) Nehanební hokejoví bastardi (ZAPO) Boxová ulička (Denník N)

Ateliér: Trochu inak s Adelou

V kategórii Ateliér pre najlepší umelecký podcast, ktorej partnerom je Aleph, exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku, zvíťazil tretí rok po sebe podcast Trochu inak s Adelou od Adely Vinczeovej.

Trochu inak s Adelou (GreenTalk) Vertigo (SME.sk) Knižná revue (Slovenské literárne centrum) Podcast SNG (Slovenská Národná Galéria) Predané (SOGA)

Vypínač: Piatoček

V kategórii Vypínač pre najlepší zábavný podcast, ktorej partnerom je FUN rádio, zvíťazil tretíkrát satirický podcast Piatoček, ktorého autormi sú Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová, Kristína Gyuríková s moderátorom Adamom Blaškom.

Piatoček (SME.sk) Adela a Sajfa (FUN rádio) Bekimovo horúce kreslo (Europa 2) jauuu, PS: to bolelo (ZAPO) VZŤAHY s.r.o. (Rádio Expres)

Zo života: Digitálni rodičia

V kategórii Zo života pre najlepší voľnočasový podcast zvíťazili druhý rok po sebe Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská a Peter Šebo .

Digitálni rodičia (ZAPO) Rozprávky SME (SME.sk) Mama Gang (Adela Zábražná a Ivona Hodasová – Daša) Girls gone wild-cast (Martina Horňáková) Parádne rozprávky (Peter Gecík)

Story: Vražedné psyché

V kategórii Story pre najlepší naratívny podcast opäť zvíťazilo Vražedné psyché, za ktorým stojí moderátor Richard Mažonas.

Vražedné psyché (ZAPO) Nezhasínaj! (Rádio Expres) Mafiánsky štát (Ringier Slovakia Media s.r.o.) Profil zločinu (ZAPO) Krvavý Dobšinský (Vladimir Seman)

Foto: Podcast roka

Zaradenie podcastových kategórií do súťažných kategórií Profit: súťažia podcasty z kategórie biznis . Pokrok: súťažia podcasty z kategórií technológie , veda , vzdelávanie a história . Rozhľad: súťažia podcasty z kategórií správy a vláda . Ľudia: súťažia podcasty z kategórie spoločnosť a kultúra . Prameň: súťažia podcasty z kategórie zdravie a fitnes . Impulz: súťažia podcasty z kategórie šport . Ateliér: súťažia podcasty z kategórií hudba , TV a film a umenie . Vypínač: súťažia podcasty z kategórie komédia . Zo života: súťažia podcasty z kategórií deti a rodina , náboženstvo a duchovnosť a voľný čas . Story: súťažia podcasty z kategórií fikcia a skutočný zločin .

Záštitu nad kategóriou Miláčik pre najobľúbenejší podcast, ktorý získa najviac hlasov od poslucháčov, má spoločnosť Orange Slovensko.

Sieť kín Cinemax podporuje kategóriu Klapka pre najlepší videopodcast.

Hlavným partnerom a garantom súťaže je Orange Slovensko. Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú okto—digital, Foto kiosk, Toldo, Inviton, Lenovo, blaze IT, 2muse, IAB Slovakia, Partners Group, projekt Čerešne a Ponton.

Mediálnymi partnermi sú TouchIT, Forbes, SITA, Bigmedia, SME a Denník N.

