Opozícia podľa Tarabu dostala dve politické facky, jednu od Trumpa a spomína aj plyn z Ruska

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že opozícia dostala dve zahranično-politické facky.

„Prenikajúce informácie, že v Bruseli rastie tlak viacerých štátov, aby sa otvoril opäť import plynu z Ruska, je fatálnou ranou pre slovenskú opozíciu, ktorá dokazuje, že jej politika sklopiť uši a bojovať za záujmy prezidenta Zelenského a nie slovenských občanov, ju úplne diskredituje,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.

Taraba sa pristavil aj oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že v najbližšom čase bude hovoriť s Vladimirom Putinom a že USA a Rusko na pozadí vedú už vážne rozhovory.

„Takže môžeme skonštatovať: Ak Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita (SaS), Korčok a spol. tvrdia, že rokovať s Ruskom, rovnako ako to urobilo Slovensko, je útok a zrada na našich spojencoch, potom oni v skutočnosti týmito bezduchými rečami útočia nielen na záujmy Slovenska, ale idú priamo proti nášmu spojencovi USA, ktorý ide rokovať s tým istým Ruskom,“ myslí si Taraba.

Podľa podpredsedu vlády je očividné, že čoraz viac medzinárodne izolovaná slovenská progresívna opozícia, ktorej hlavnými spojencami zostali po uši ozbrojené polovojenské skupinky napojené na ukrajinskú tajnú službu, ani nezaznamenala zásadnú geopolitickú zmenu, ktorá nastala víťazstvom konzervatívnych síl v USA.

„Ak by dnes PS, SaS a spol. vládli, dá sa predpokladať, že jediné čo by svojimi útokmi na politiku zdravého rozumu dosiahli, by bola politická izolácia Slovenska na medzinárodnej scéne,“ hovorí Taraba. Na záver skonštatoval, že v politike opozície žiadny priestor na hrdú obhajobu národných zájmov a ani na jasnú artikuláciu národných postojov. „To prvé totiž nevedia čo je a to druhé nevedia ani vysloviť,“ dodal.