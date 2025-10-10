Opitému mužovi vzali vodičák, o tri hodiny šoféroval znova a nadýchal dvojnásobok

Dvakrát počas jedného dňa pristihla policajná hliadka v českom okrese Opava rovnakého opitého vodiča. Ako uviedol portál Novinky.cz, o prípade polícia informovala v piatok.
Pri prvom zastavení nadýchal vodič za volantom automobilu Škoda Kodiaq takmer 1,8 promile. „Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu,“ povedal policajný hovorca Jan Segsulka. O tri hodiny však policajti zastavili muža znova. Stalo sa to potom, ako dostali oznámenie o kľučkujúcom vozidle na ceste. Vodič mal takmer 3,5 promile alkoholu v dychu. „Navyše spoločne s ním cestovalo vo vozidle aj maloleté dieťa,“ uviedol Segsulka.
Pre spáchanie prečinu ohrozenia pod vplyvom návykových látok, mužovi hrozí až jeden rok odňatia slobody, peňažný trest alebo zákaz činnosti, povedal hovorca polície.