Operátor UPC uviedol aplikáciu, ktorá ponúka nonstop služby pediatra a všeobecného lekára

Spoločnosť UPC ponúka oddnes predaj prístupu do inovatívnej mobilnej aplikácie s názvom MEDDI app, s ktorou má užívateľ služby detského či všeobecného lekára dostupné nonstop. S aplikáciou MEDDI app je kvalitná zdravotná starostlivosť pre deti a celú rodinu nielen jednoduchšia, ale čo je najdôležitejšie, aj vždy na dosah. MEDDI app garantuje spojenie s lekárom do 30 minút, a to 24 hodín denne sedem dní v týždni.

MEDDI app ponúka nonstop online prístup k skúseným slovenským pediatrom a všeobecným lekárom po celom Slovensku. Najmä v tomto období, keď stovky pediatrov zvažujú podanie výpovedí, užívatelia tejto aplikácie sa nemusia stresovať a môžu mať istotu, že sa s detským lekárom skontaktujú. S MEDDI app môžu navyše konzultovať svoj zdravotný problém so skúseným lekárom bez toho, aby museli vyjsť z domu.

V skratke, MEDDI app ponúka:

starostlivosť pediatra alebo všeobecného lekára

s dostupnosťou 24/7

s garanciou spätného kontaktu do 30 minút

a ako bonus službu BioScan, ktorá umožňuje meranie zdravotného stavu na diaľku, a to bezplatne raz mesačne

Nonstop dostupný detský lekár

Služby súkromných ambulancií nezriedka výrazne zasiahnu do rodinného rozpočtu, k tomu čakanie s deťmi na preplnených chodbách pred ambulanciou a ešte aj neistota, či lekár vôbec ordinuje. S aplikáciou MEDDI app je odborná pomoc nielen cenovo dostupná, ale aj rýchla, nonstop a spoľahlivá. Samozrejme, aplikácia sa vyznačuje jednoduchým ovládaním a je dostupná pre všetky operačné platformy (iOS, Android, web). Viac informácií o službe MEDDI app, ktorú záujemcovia získajú už za 20€ mesačne, nájdete na www.upc.sk/meddiapp, alebo návštevou zákazníckych stredísk či na telefónnej UPC infolinke 02/594 22 222.

