Olympijský deň na Spiši pozdravili aj olympionici Tury, Jenčušová a Kunzo. Hýbala sa tisícka ľudí - VIDEO

Spišská Nová Ves patrila v prvý deň nového týždňa športu a myšlienkam olympizmu. Pomohlo aj počasie.

Úspešní olympionici z OH 2024 v Paríži skejtbordista Richard Tury a cyklistka Nora Jenčušová, ale aj olympijský víťaz vo futbale z roku 1980 František Kunzo sa svojou prítomnosťou pridali k oslavám celosvetového Olympijského dňa.

Vyše 1000 účastníkov

Pripomína sa ním založenie Medzinárodného olympijského výboru a propagujú sa myšlienky olympizmu, zdravého pohybu a fair-play.

Podľa webu olympic.sk sa na námestí v srdci Spiša zišlo vyše 1000 účastníkov – deti z materských a základných škôl, ich rodinní príslušníci, ale aj seniori. Predpoludním absolvovali žiaci Beh Olympijského dňa okolo námestia a seniori nordic walking.

Prijatie na radnici

Popoludní športovcov a organizátorov na radnici prijal viceprimátor Spišskej Novej Vsi a poslanec NR SR Dávid Demečko, nechýbala ani autogramiáda pre verejnosť a aj zábavný beh s viacerými zaujímavými stanovišťami.

„Keď som chodievala kedysi ako školáčka na športové akcie do mesta, nikdy by mi nenapadlo, že raz tu budem stáť ako športovkyňa a rozdávať podpisy deťom. Je fajn, že sa dejú také akcie ako je Olympijský deň. Vnímať to ako pomoc športu aj na východe Slovenska, aby sa postupne dvíhal,“ vravela Nora Jenčušová, rodáčka práve zo Spišskej Novej Vsi.

Motivácia k pohybu

Piaty najlepší skejtbordista z disciplíny street na OH 2024 Richard Tury v spoločnosti ďalších športovcov zo Spiša Mateja Balucha a Tatiany Bodovej Čechovej niesli pochodeň s ohňom a tiež sa zapojil aj do Behu Olympijského dňa a do improvizovanej autogramiády.

„Je dôležité motivovať mladých ľudí aj na východnom Slovensku k pohybu. Verím, že podobných podujatí bude čo najviac. Vždy je dobré, keď sa v meste niečo deje a prídu ľudia. Športujte a hýbte sa s láskou. Šport vám môže zmeniť život,“ odkázal Tury všetkým Spišiakom na webe SOŠV.