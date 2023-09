OĽaNO považuje Sulíkovo vyjadrenie za priznanie viny. Predsedu SaS označili za najväčšieho povaľača vlád v Európskej únii

Hnutie OĽaNO a priatelia je presvedčené, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík potvrdil pravosť svojej komunikácie s Jaroslavom Haščákom, ktorú dnes na tlačovej besede zverejnil predseda obyčajných ľudí Igor Matovič, keď sa k nej odmietol vyjadriť.

„Namiesto toho, aby sa Sulík za svoje nemorálne a protizákonné konanie verejne ospravedlnil, zmohol sa len na osobné urážky. Považujeme to za smutný koniec politickej kariéry zrejme najväčšieho povaľača vlád v Európskej únii,“ skonštatovalo hnutie vo svojej reakcii na tlačovú besedu, kde Sulík reagoval na Matovičove tvrdenia.

Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič dnes na tlačovej besede zverejnil časť súkromnej konverzácie medzi lídrom strany SaS Richardom Sulíkom a Jaroslavom Haščákom. SaS je podľa Matoviča skorumpovaná Pentou. Ako Matovič vysvetlil, podarilo sa mu od nemenovaného človeka získať obsah telefónu Sulíka.

Ako doplnil, dotyčný zaň pôvodne pýtal milión eur, pričom Matovič ho dostal zadarmo. Zverejnené správy medzi Sulíkom a Haščákom sa týkali dofinancovania zdravotných poisťovní. Matovič zverejnil citlivé údaje, lebo je to podľa neho vo verejnom záujme.

Sulík na tlačovej besede uviedol, že sa rozhodol nevyjadrovať sa k správam, ktoré Matovič zverejnil na dnešnej tlačovej besede, a ktoré údajne pochádzajú z jeho (Sulíkovho) mobilu. Šéf liberálov dodal, že sa nebude vyjadrovať k obsahu svojho mobilu, tak ako by to nečakal ani od niekoho iného, no je pripravený zodpovedať akékoľvek vecné otázky. „Ja sa s Igorom Matovičom nepôjdem kúpať do bahna,“ deklaroval Sulík.

Poznamenal, že roky, počas ktorých je v politike zažil toho dosť, no zdôraznil, že ani on osobne, ani strana SaS nemajú korupčné kauzy. „Nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých nič neviem“ povedal predseda SaS. Avizoval, že na novinárske otázky k tejto téme nemieni odpovedať, ani dnes, a ani v budúcnosti a záležitosť považuje za vybavenú.