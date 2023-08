OĽaNO plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS (video)

Hnutie OĽaNO a priatelia plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Hnutie sa chce na výbore informovať, ako bola SIS zneužitá na politický boj.

„Podľa medializovaných informácií bola SIS zneužívaná na to, aby fabrikovala rôzne správy, ktoré sú vymyslené a sfalšované na to, aby ich následne Robert Fico (Smer-SD) na tlačových besedách prezentoval ako fakty,“ uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO a priatelia Michal Šipoš na sociálnej sieti. Dodal, že ak sa tieto informácie potvrdia, bude to veľké zlyhanie.