Okrúhly stôl u prezidenta je podľa Šimečku pascou pre opozíciu, Dubéci hovorí o paralýze štátu – VIDEO

Okrúhly stôl u prezidenta je pascou pre opozíciu, tam sa môžu začať napĺňať Ficove plány na zmenu zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska. Vyhlásil to v utorok predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na tlačovej besede.

„Prezident dnes posvätil všetky cesty do Moskvy, klaňanie sa diktátorom, útoky na EÚ aj Českú republiku. Aj zneužívanie tajných služieb a strašenie občanov. Namiesto toho, aby tieto kroky prezident jasne odmietol, naskočil na hru vládnych predstaviteľov,” upozornil Šimečka.

Prezident sa nikomu neozval tri týždne

Podľa neho tri opozičné strany – Progresívne Slovensko (PS), strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiadali prezidenta o stretnutie po „škandalóznej návšteve Roberta Fica v Moskve“ s cieľom, aby prezident garantoval zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky a zakročil.

„On sa nám nikomu neozval potom tri týždne a vymyslel si tento formát, ktorého jediným cieľom je legitimizovať to, čo robí Robert Fico v zahraničnej politike, čo je nebezpečná sólo jazda, ktorá vedie Slovensko do izolácie a vytrháva ho z európskej rodiny. To my nebudeme legitimizovať a na tom nebudeme participovať,“ povedal Šimečka.

Prezident ako najvyšší ústavný činiteľ je tu podľa neho od toho, aby premiérovi povedal, že „toto nie“. Pellegrini však zorganizoval stretnutie, na ktoré si pozval aj predsedov troch koaličných strán.

V parlamente stojí 1OO vecí

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci upozornil, že februárová schôdza parlamentu bola plánovaná ako riadna, bola však premenovaná na mimoriadnu a okresaná na päť bodov.

„V prvom čítaní nám bude stáť 60 vecí, v druhom čítaní máme 22 zákonov, okrem toho máme 21 ďalších vecí, takže približne 100 vecí nám stojí. Ja zíram ako paralýza štátu, zastavenie legislatívneho procesu sú považované za nejakú štandardnú vec. Sme tu ako bezprizorní ľudia v tejto budove,“ povedal Dubéci.

Podľa neho je to paralýza štátu a rozpad koalície. Vyzval premiéra Roberta Fica, aby namiesto vymysleného puču riešil to, aby štát normálne fungoval. „Kolegovia, choďte od toho, očividne nedokážete vládnuť,“ adresoval koalícii.

Mikloško ako kandidát na predsedu parlamentu

Progresívne Slovensko sa v úvode parlamentnej schôdze prezentovať nebude a bude čakať, či sa ju koalícii podarí vôbec otvoriť. PS nemá žiadnu oficiálnu informáciu o tom, že by malo prísť k voľbe predsedu Národnej rady SR.

Ak k tomu príde, opozícia navrhne na tento post Františka Mikloška z KDH. Richarda Rašiho z Hlasu-SD Progresívne Slovensko pri hlasovaní nepodporí.

„Je to také typické doťahovanie sa koaličných partnerov, ktorým obšťastňujú tento národ už rok aj tri mesiace, lebo ak by aj bola dohoda na voľbe predsedu Národnej rady SR, ja nerozumiem, prečo si to odkazujú cez médiá, lebo veď tú voľbu mohli zaradiť do programu schôdze, ale nie je to tam. Dedukujem, že tam je nejaký problém, je to nejaká politická hra,“ uviedol Dubéci.

Zdravotnícke zákony nebudú blokovať

Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák uviedol, že prijímanie zdravotníckych zákonov nebudú blokovať, schváliť si ich musí koalícia. Dodal, že koalícia sa do tejto situácie dostala, keď konsolidovala na zdravotníctve a šetrila na platoch zdravotníkov.

„Máme viaceré výhrady voči obsahu zákonov, ale najmä voči forme. Prijímané sú narýchlo, bez diskusie s partnermi a viaceré organizácie pritom už teraz bijú na poplach kvôli vysokým nákladom, ktoré očakávajú. Túto situáciu sami spôsobili (koalícia, pozn. SITA) a sami ju musia vedieť aj vyriešiť,” uviedol Dvořák.