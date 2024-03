Okno do sveta: Stretnutia partnerov a partneriek prezidentov nie sú o kávičke a štrikovaní (rozhovor)

Podcast Okno do sveta je o zahraničnej politike a najnovší diel sa venuje špecifickej téme – či a ako môže vplývať na zahraničnú politiku partnerka, či partner hlavy štátu. Informácie sme čerpali priamo z prvej ruky, od prvého džentlmena, partnera prezidentky Zuzany Čaputovej, Juraja Rizmana.

„Panuje strašne veľa mýtov o tom, čo to znamená byť prvou dámou alebo prvým džentlmenom, a je to ďaleko od reality toho, čo je programom prvých dám a prvých džentlmenov,“ konštatuje Juraj Rizman.

Pripomína, že na Slovensku nemáme nijak upravené postavenie a úlohy partnera hlavy štátu a tým pádom ani zázemie, hoci pre partnera prezidenta alebo prezidentky vyplývajú z titulu jeho postavenia komunikačné možnosti a aktivity a je škoda, že nie sú podchytené systematickejšie z hľadiska podpory a prípravy na využitie týchto príležitostí.

„Vždy tam bola podpora z kancelárie prezidenta aj z ministerstva zahraničných vecí, ale nebolo to to, čo sme videli v iných krajinách, že tam boli tímy ľudí, ktorí pracovali pre prvú dámu alebo pre prvého džentlmena, že sa to robilo v širšej koordinácii, že na to nadväzovali aktivity, či už doma alebo v zahraničí, a že sa to dokázalo využiť rádovo niekde inde, ako sme sa o to pokúšali robiť my, práve preto, že toto je neoficiálna funkcia,“ dodáva Rizman.

Mnohé štáty majú rolu partnera hlavy štátu upravené. Ako najvýraznejší príklad je prvá dáma USA či britský kráľovský pár, kde bol princ Filip prvým džentlmenom kráľovnej Alžbety II. od roku 1953 a jeho úlohy a pozícia boli detailne upravené.

V novej časti video podcastu Okno do sveta sa tiež dozviete:

Čo je pravdy na tom, že stretnutia prvých dám (džentlmenov) sú o kávičke, štrikovaní a o deťoch

Ako môžu partneri hláv štátov alebo iných zástupcov krajín pôsobiť na poli propagácie krajiny, ekonomickej diplomacie a hľadaní styčných bodov politík

Či sa dá prínos pôsobenia partnera hlavy štátu vyčísliť

O prehnane konzervatívnom slovenskom pohľade na partnera hlavy štátu

Aké sú protokolárne zvyklostí pri pozývaní pri pozývaní partnerov hlavy štátu

Množstvo autentických zážitkov z pôsobenia prvého džentlmena

Kam bude smerovať posledná Zuzany Čaputovej vo funkcii prezidentky

