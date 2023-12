Okno do sveta: Slovákom by malo záležať na dvoch oblastiach (video)

Slovensko je mladá krajina a nie je taká skúsená v medzinárodných vzťahoch, ako je napríklad Veľká Británia, ktorá sa roky, či dokonca stáročia angažovala na Blízkom východe.

Ako sa nás dotýka situácia v tejto časti Zeme, nelegálna migrácia, stúpajúci antisemitizmus či bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Veľkou Britániou, aj týmto témam sa venoval Miroslav Wlachovský spolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom vo video podcaste Okno do sveta.

Treba stáť za hodnotami

Slovákom by podľa veľvyslanca malo záležať na dvoch oblastiach. Jednou sú princípy a hodnoty, teda demokracia, za ktorú bojovali ľudia v roku 1989. A druhou, veľmi praktické záležitosti, ktoré sa Slovenska dotýkajú.

„Preto, keď vidíme, ako teroristi útočia na demokraciu, teroristická ideológia, ktorú má Hamas, je veľmi jasná. Oni nie sú demokratickí, chcú zlikvidovať celý národ. Nemajú žiadny záujem na demokratických právach, právach, ktoré sú právami bežných ľudí. Demokracia je v našom spoločnom záujme a to sú hodnoty, za ktorými musíme stáť a musíme sa za ne postaviť všade, kde sú vo svete ohrozené,“ tvrdí Baker.

Tlak na demokratický svet

S tým súvisí aj ďalší problém, ktorému čelí Európa, a to je migračná kríza. „Odkiaľ prichádzajú migranti? Z častí sveta, ktoré čelia konfliktom, z Afganistanu, zo Sýrie, z častí Blízkeho východu, z častí Afriky, kde hrozia klimatické zmeny. Okrem toho, Rusko je, samozrejme, veľmi aktívne v mnohých z týchto oblastí konfliktov, skladuje a podnecuje konflikt na týchto miestach, a tak vytvára tlak na demokratický svet. A to je, myslím, veľmi praktický príklad toho, ako môže mať vzdialený konflikt priamy dopad na celé Slovensko,“ ozrejmil veľvyslanec.

Nigel Baker. Foto: SITA.

Slovensko má viacero benefitov, či už vďaka otvoreným hraniciam alebo otvoreným ekonomikám. „Napríklad britskí investori sú na Slovensku veľmi spokojní a takmer všetci tu rozširujú svoje pôsobenie. Možno je to pre Slovensko prínosom, pretože dnes britské firmy pôsobiace v Európe niekedy potrebujú základňu v Európskej únii. Kam by išli? No, povzbudzujem ich, aby prišli na Slovensko, pretože si myslím, že vidím spoločnosti ako Jaguar Land Rover, Tesco, Haley, Brother či Tate & Lyle. Všetci expandujú a robia skvelé obchody,“ hovorí Baker.

Sloboda slova nie je absolútna

Najdôležitejšia je však investícia do vzťahov a zachovávanie hodnôt. Hoci sa krajiny snažia posielať humanitárnu či rozvojovú pomoc, aby sa situácia v dotknutých častiach sveta stabilizovala, sme svedkami nárastu extrémizmu a antisemitizmu. Vo Francúzsku volali po kalifáte a v podstate po zmene ústavného poriadku v Európe, v Spojenom kráľovstve bolo viacero masívnych demonštrácií, aj napriek tomu, že otvorená podpora Hamasu nie je v krajine legálna.

„Sú tu veľké vášne vyvolané debatami v univerzitných kampusoch, v domácnostiach, v médiách. Vidíme to, ale veríme v slobodu prejavu. Niekedy je však ťažké. Sloboda slova niekedy znamená, že ľudia veľmi vášnivo hovoria veci, s ktorými úplne nesúhlasíme. Máme možnosť na to reagovať. Ale sloboda slova nie je absolútna. Je tu hranica a tá nastupuje, keď sa sloboda prejavu zmení na agresiu, na nenávistné prejavy, na vyhrážky a samozrejme tipy na podnecovanie k násiliu,“ hovorí Baker.

Britský veľvyslanec si myslí, že je naozaj dôležité, aby štát ukázal v takýchto prípadoch, že pravidlá platia pre všetkých a pri ich porušovaní by mali byť ľudia trestné stíhaní či deportovaní z krajiny. „Svet, kde je moc správna, stavia krajinu ako Slovensko pod veľkú hrozbu, pod vážnu hrozbu, neustálu hrozbu. Bol by to drahý svet. Všetci by sme na obranu minuli päťkrát viac, ako v súčasnosti. Takže pracovať za mier, byť súčasťou tohto medzinárodného spoločenstva, je v priamom záujme Slovenska,“ upozorňuje britský veľvyslanec.