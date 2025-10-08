Okno do sveta: Ako kryptomeny a Big Tech podrývajú demokraciu - ROZHOVOR

Miroslav Wlachovský diskutuje v Okne do sveta s Rasťom Kuželom z organizácie MEMO98, o voľbách v Moldavsku, Rumunsku a ďalších krajinách a pokusoch o ich ovplyvňovanie zo strany Ruska.
Rasťo Kužel bol pozorovateľom volieb v mnohých krajinách a k ostatným parlamentným v Moldavsku skonštatoval, že sa s nimi často spájalo slovo bezprecedentný. Taký bol podľa jeho slov aj počet zahraničných pozorovateľov, registrovaných ich bolo okolo 900 a dokopy aj s miestnymi číslo narástlo na 3500. „To naznačovalo, že je tam pocit ohrozenia, že tie voľby môžu byť nejakým spôsobom manipulované,“ hovorí.
Bezprecedentný bol podľa Rasťa Kužela takisto aj vplyv hybridných operácií zo strany Ruska. „Rusi svojim spôsobom zasahovali aj do predchádzajúcich volieb, ale tieto voľby boli pre Moldavsko naozaj kľúčové z pohľadu jeho budúcej orientácie, či to bude na Európsku úniu, alebo či sa bude vracať späť do zóny vplyvu Ruska, to bolo to hlavné, o čom sa v tých voľbách rozhodovalo,“ priblížil.
Miroslav Wlachovský pripomína, že Moldavsko je jednou v bývalých republík Sovietskeho zväzu, malá chudobná krajina medzi Ukrajinou a Rumunskom. Jej súčasťou sú územia, ktoré nie sú pod kontrolou centrálnej vlády – Podnestersko.
Je evidentné, že Rusko si na postsovietskych krajinách skúša metodiku a spôsoby ovplyvňovania procesov a rozkladania spoločnosti. Moldavsko je tak trochu aj lakmusový papierik, a preto je pre Európu také dôležité vidieť, čo sa deje v tejto relatívne malej a chudobnej, ale z hľadiska geopolitiky, nie bezvýznamnej krajine.
Rasťo Kužel hovorí, že v Podnestiersku a autonómnej provincii Gagauzia, je prevaha ruskojazyčných ľudí a teda veľmi silný vplyv Ruska a z tohto pohľadu boli očakávania toho, ako ďaleko tie hybridné operácie pôjdu a do akých miery budú úspešné. Výsledok podľa neho naznačuje, že ľudia sa vo finále naozaj rozhodli, pre naratív prezentovaný stranou prezidentky Sanduovej, teda bezpečnosť asociovanú so vstupom do Európskej únie. „Ľudia uverili príbehu, že ich vlastne budúcnosť bude lepšia práve v EÚ,“ hodnotí Kužel.
Upozornil však, že moldavské voľby naznačili, a je to ohrozenie pre volebné procesy v celej Európe aj globálne, že je vlastne nemožné úplne sa brániť nelegálnemu financovaniu kampaní. „Prebieha to cez kryptomeny, cez bitcoiny,“ doplnil. Hybridná operácia podľa jeho slov nejde len proti jednému kandidátovi alebo nepodporuje jednu politickú stranu. „Tam je to súbor opatrení a ich hlavným cieľom je v podstate zneistiť ten volebný proces, vyvolať pochybnosti o tom, či ten proces bol férový, slobodný,“ priblížil.
Ako doplnil Miroslav Wlachovský, najhoršie na tom ruskom zasahovaní je to, že sa deje na škále. „Pre nich nie dobrý výsledok len to, že vyhrá im blízky kandidát, pre nich je dobrý výsledok aj to, keď sa proste spochybní samotný proces., čiže z tohto hľadiska strieľajú brokovnicou a vždy niečo takpovediac zasiahnu,“ vysvetlil.
V rozhovore Miroslava Wlachovského a Rasťa Kužela sa dozviete aj to:
- ako podrývajú integritu volieb samotní politici a aké je ich motivácia
- ako technologické firmy a ich sociálne pomáhajú pri narúšaní volebnej integrity
- aké poučenia z vývoja v Moldavsku a Rumunsku vyplývajú pre slovenské voľby
- ako zasiahol do nemeckých parlamentných volieb Elon Musk
- prečo nebol Donald Trump spokojný, keď vyhral v roku 2016 voľby nad Hillary Clintonovou
- ako vplývajú hybridné operácie na pasivitu voličov
- čo vlastne robí pozorovateľ volieb