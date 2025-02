Ofenzívna divočina či Cirkus Humberto, ale aj atraktívne 13-gólové divadlo vo Zvolene - VIDEO

Pri pohľade na výsledok zápasu Zvolen – Nitra (7:6 po predĺžení) v 47. kole hokejovej extraligy môže nestranný fanúšik nadobudnúť dojem, že slovenská extraliga je mimoriadne atraktívna súťaž.

V hlavnej úlohe Buček

Favorizovanej Nitre nestačil náskok 3:0 po prvej tretine, lebo domáci v druhej vyrovnali na 3:3 a osem minút pred koncom po zásahu Petra Zuzina dokonca viedli 6:4. Potom to však vzal na seba nitriansky kanonier Samuel Buček a k dvom predchádzajúcim gólom pridal ďalšie dva.

V hlavnej úlohe Buček

Favorizovanej Nitre nestačil náskok 3:0 po prvej tretine, lebo domáci v druhej vyrovnali na 3:3 a osem minút pred koncom po zásahu Petra Zuzina dokonca viedli 6:4. Potom to však vzal na seba nitriansky kanonier Samuel Buček a k dvom predchádzajúcim gólom pridal ďalšie dva.

Najprv nechytateľnou strelou bez prípravy v presilovke šiestich proti štyrom znížil na 5:6 z pohľadu hostí a neskôr 8 sekúnd pred sirénou v pokračujúcej hre bez brankára vďaka dôrazu pred Pavlom Kantorom Vyrovnal na 6:6.

Majster z Nitry sa však musel uspokojiť s bodom, keďže prečíslenie Zvolena v predĺžení dotiahoil do gólového konca Gianni Fairbrother. Tento kanadský obranca absolvoval deviaty zápas v drese Zvolena a pripísal si vôbec prvý bod.

„Bola to divočina alebo skôr Cirkus Humberto z oboch strán. Raz sme hrali dobre my, potom zase súper, každá tretina zvláštna. Mali sme katastrofálny úvod, ani nie tak herne ako výsledkovo. Po prvej tretine som hráčom povedal, že majú ešte 40 minút, aby našli v sebe silu a vôľu po víťazstve. Oni sa musia naučiť víťaziť,“ uviedol tréner Zvolena Peter Mikula po zápase na klubových sociálnych sieťach.

Pánboh zaplať za 2 body

Skúsený 70-ročný kormidelník už s hokejom preskákal toho viac než dosť, a aj vďaka obrovským skúsenostiam hráčov stále nabáda k tomu, aby herne nerezignovali v zápasoch, v ktorých sa im výsledkovo nedarí.

„Nakoniec sa ukázalo, že naši hráči majú v sebe morálnu silu, aj keď v závere sme dostali dva góly a súper vyrovnal. Otázka je, či sme ten zápas stratili alebo nestratili, ale v konečnom dôsledku: Pánboh zaplať za dva body,“ uviedol tréner Zvolena Peter Mikula po zápase na klubových sociálnych sieťach.

Zo štvrtého útoku je tretí

Dvoma gólmi a jednou asistenciou sa predviedol 22-ročný útočník Marek Šramaty, ktorý odohral iba 19 zápasov v tejto sezóne a z posledných dvoch má na konte tri góly. Paradoxné je, že na seba výrazne upozornil v zápase proti tímu, ktorý ho hokejovo vychoval.

„Celý útok Šramatyho so Senčákom a Macekom hral veľmi dobre. Po odchode niektorých hráčov zo zahraničia sa zo štvrtého útoku stal tretí a kompletne podávajú dobré výkony. Šramo z nich momentálne vyskočil najviac dopredu,“ poznamenal Mikula.

Ak sa nezložia…

Trojbodový zvolenský hráč Šramaty k zápasu proti Nitre podotkol:

„V zápasoch Zvolena a Nitry to býva hore-dolu a padá veľa gólov. Som rád, že sme to zvládli. Som vďačný za to, že mi to padá a nech to tak bude aj pokračovať. V prvej tretine sme dostali tri chyby po individuálnych chybách, ale vedeli sme, že ak sa nezložíme, môžeme to minimálne vyrovnať. Podarilo sa víťazstvo a sú to pre nás cenné body do tabuľky. Je to super.“

Zatiaľ čo Nitra na treťom mieste znížila manko na druhú Spišskú Novú Ves na tri body, Zvolen je v tabuľke stále desiaty s náskokom 4 bodov pred Liptovským Mikulášom.

Práve tieto dva tímy budú zrejme až do konca základnej časti bojovať o posledné miesto do predkola play-off. Posledné Nové Zámky po prehre v Liptove (0:3) už definitívne zostúpia do nižšej súťaže.