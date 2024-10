Odstraňovanie administratívnej záťaže: Firmy aj zamestnanci si želajú automatizovať každodenné procesy, ale neochota narúšať kritické systémy bráni zmenám

Riadiaci pracovníci v spoločnostiach si uvedomujú pomalé zavádzanie riešení na automatizáciu procesov a uvádzajú to ako hlavnú technologickú frustráciu zamestnancov

Takmer tretina zamestnancov (32 %) nemá v súčasnosti prístup k technológiám automatizácie procesov, hoci by si ich priala

Štvrtina zamestnancov tvrdí, že ich spokojnosť v práci by sa zlepšila, keby mali k dispozícii správne technológie, ktoré by im uvoľnili čas na prínosnejšiu prácu

Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe ukazuje, že rozhodovacie pozície aj zamestnanci majú záujem o automatizáciu pracovných procesov s cieľom zvýšiť produktivitu a pracovné naplnenie, ale implementácii týchto systémov bránia obavy z narušenia kritických operácií uprostred pracovného procesu.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Opinion Matters v mene spoločnosti Ricoh Europe, pričom sa pýtala 7 000 zamestnancov a 1 800 osôb s rozhodovacími právomocami v celej Európe*. Zistilo sa, že zamestnanci majú značný záujem o automatizáciu procesov na pracovisku, pričom takmer tretina zamestnancov (32 %) uviedla, že v súčasnosti nemá prístup k technológiám automatizácie procesov napriek tomu, že o ne stojí. [1]Manažéri firiem opakujú a potvrdzujú nadšenie svojich zamestnancov pre túto automatizáciu, pričom pomalé zavádzanie riešení automatizácie procesov spoločne uvádzajú ako najväčšiu technickú frustráciu svojich zamestnancov.

Výskum však poukazuje na to, že implementácii technológií automatizácie procesov môžu brániť obavy vedúcich predstaviteľov firiem. Obavy týkajúce sa kontinuity podnikania sú pre vedúcich pracovníkov na prvom mieste, pričom 30 % z nich uviedlo, že potrebujú usmernenie, aby lepšie pochopili, ktoré systémy možno integrovať a začleniť do pracovných postupov bez ich narušenia. Táto opatrnosť je pochopiteľná vzhľadom na potenciálne katastrofálne dôsledky na hospodársky výsledok, ak sa implementácia nepodarí.

Viac ako polovica riadiacich predstaviteľov firiem (55 %) zároveň súhlasí s tým, že investície do IT sa často realizujú izolovane, bez úplného zohľadnenia ich vplyvu. To vedie k znepokojeniu vedúcich pracovníkov v súvislosti s perspektívou implementácie automatizačných technológií a ich potenciálnym vplyvom na iné dôležité procesy.

Odstránenie únavných úloh nie je len o zvýšení produktivity zamestnancov, ale aj o kľúčovom faktore, ktorý prispieva k ich spokojnosti a pracovnému naplneniu. Na otázku, ktoré faktory by zlepšili ich spokojnosť v práci, štvrtina zamestnancov uviedla, že majú k dispozícii vhodné technológie, ktoré im uvoľnia čas na užitočnejšiu prácu.[2] Ďalších 21 % zamestnancov tiež uviedlo, že vďaka lepším softvérovým technológiám vrátane automatizačných riešení by v najbližších 12 mesiacoch menej zvažovali odchod zo svojej súčasnej pozície, čo poukazuje na skutočný vplyv, ktorý by tieto technológie mohli mať na udržanie talentov.

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, dodáva: „V ére rastúcej apatie zamestnancov môžu technológie automatizácie procesov zohrávať kľúčovú úlohu v podpore pocitu naplnenia zamestnancov tým, že skrátia čas strávený nudnými úlohami a umožnia im sústrediť sa na užitočnejšiu a kreatívnejšiu prácu. Z vlastnej skúsenosti však viem, že riadiaci pracovníci sú oprávnene opatrní pri narúšaní kritických systémov vzhľadom na dôsledky, ktoré by mohli nastať, ak by sa niečo pokazilo. Vďaka spolupráci so spoľahlivým digitálnym expertom, ktorý ponúka overené technické znalosti a správne tímy, môžu firmy bez obáv zaviesť automatizáciu a využívať jej výhody s minimálnym narušením.“

*Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

[1] Spoločná najčastejšie volená možnosť 27 % respondentov, spolu s možnosťou „Ich čas je premrhaný, pretože IT systémy nie sú dobre integrované“.

[2] Z tých, ktorí uviedli, že je pravdepodobné, že v najbližších 12 mesiacoch opustia svoju súčasnú pozíciu

