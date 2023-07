Odštartovala výstavba Futbal Tatran Arény, pre viaceré problémy sa odďaľovala (video)

Slávnostným poklepaním a požehnaním základného kameňa sa v utorok v Prešove oficiálne začala výstavba Futbal Tatran Arény.

Nový futbalový štadión za viac ako 21,2 milióna eur vyrastie na približne totožnom mieste ako najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1898.

Začiatok výstavby sa odďaľoval

Novovybudovaná aréna vznikne ako spoločná investícia mesta a samosprávneho kraja, s finančnou podporou štátneho športového fondu a futbalového zväzu.

Posledný ligový zápas sa na prešovskom štadióne na Čapajevovej ulici, nazývanom „Dedo“, odohral ešte v decembri 2016. Výstavba nového štadióna sa mala začať už na jar 2017 a postavený mal byť pôvodne v polovici roka 2018.

Na jeho začiatku sa vykonali búracie práce, začiatok výstavby sa však pre viaceré problémy odďaľoval. „V duchu fair-play priznávam, že toto nebolo zvládnuté. Do toho prišlo viacero iných činiteľov, či už to bol COVID, či už to bola kríza drahých materiálov a všetkého, čo do toho vstúpilo. Dnes sme ale vo finále, stavba sa už realizuje a verím, že futbalisti, ale aj športová verejnosť si prídu na svoje a december 2024 bude momentom, keď sa štadión skutočne otvorí,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Dve strategické chyby

Ako uviedol Rastislav Mochnacký, konateľ Futbal Tatran Arény, ktorá je spoločným podnikom mesta a samosprávneho kraja, na začiatku procesu výstavby sa stali dve strategické chyby, ktoré narobili veľké problémy.

„Prvou bolo, že sa dva roky, od uznesenia vlády o výstavbe futbalových štadiónov z februára 2013 až do príchodu Andrei Turčanovej po voľbách v roku 2014, nič nerobilo. Tam sme stratili dva roky. Neskôr nebolo dobré riešenie, že sme to projektovali vo vlastnej réžii. Malo to ísť v systéme naprojektuj a stavaj, a zbavili by sme sa množstva problémov,“ zhodnotil Mochnacký.

Ako dodal, stavba má v súčasnosti 16 rôznych povolení. Oproti pôvodnému zámeru boli z projektu vypustené podzemné parkoviská a bol zmenený dizajn verejného osvetlenia.

Zvýšená suma

Problémy so spustením prác na novom štadióne spôsobili nárast ceny, ktorú pri začiatku búracích prác v roku 2018 odhadovalo mesto na 6 až 7 miliónov eur. Napokon však nestačila ani prvá oficiálne vysúťažená cena na úrovni 16,5 milióna eur bez DPH z roku 2021.

Víťaz verejného obstarávania, ktorým sa stala galantská spoločnosť AVA-stav, s.r.o., z dôvodu predlžovania ukončenia procesu kontroly a odovzdávania staveniska, ako aj súvisiaceho nárastu cien, od zmluvy odstúpil. Následne uspel v druhej súťaži so zvýšenou sumou na úrovni 21,2 milióna eur bez DPH.

„Zatiaľ máme vyriešené financovanie hrubej stavby, rozpočet je krytý. Mesto Prešov, keďže ostalo samé na financovanie, bude musieť nájsť v budúcom roku prostriedky na interiérové zariadenie a prevádzkový súbor, ktorý potrebujeme dovnútra,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha s tým, že odhad týchto nákladov je okolo jeden až dva milióny eur. „Spolu teda náklady na štadión ‚na kľúč‘ odhadujeme do 23 miliónov eur bez DPH,“ doplnil Oľha.

Zmluva na prvú etapu

Preberacie konanie sa začalo 20. júna a na stavbe už aktuálne generálny zhotoviteľ pracuje.

„Stavba bola prebratá. S prácami sme začali intenzívne zhruba pred dva a pol týždňami. Čo sa týka základov, územné práce sú viac-menej spravené. Rozbúrané sú staré základy, ktoré boli pod budúcim štadiónom. Robí sa zakladanie pivničných priestorov, výťahových šácht a 50 percent pilotážnych hlavíc je pripravených na zatĺkanie,“ uviedol konateľ spoločnosti AVA-stav Alexander Ďurkovič.

Zmluva je podľa neho zatiaľ podpísaná na prvú etapu, zmluvu na druhú etapu už má zhotoviteľ doručenú. „Nemyslím si, žeby mal byť nejaký problém s výstavbou. Sú tam nejaké veci, ktoré počas tých rokov sklzu sa zmenili v rámci predpisov UEFA, ale tie si postupne prispôsobujeme,“ dodal Ďurkovič.

Počas najintenzívnejších prác bude na stavbe pracovať okolo 100 až 120 ľudí.

Kategória UEFA tretej kategórie

Nový štadión vyrastie na pozemkoch súčasného tréningového ihriska patriacich mestu a časti susediacej hlavnej hracej plochy, z ktorej nový štadión zaberie približne polovicu. Mesto na tento účel odkúpilo pozemky od futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov, vtedy ešte vedenom podnikateľom Miroslavom Remetom, s výmerou 9 499 metrov za takmer 570-tisíc eur.

Klub ich od mesta získal pôvodne za 8,30 eura za meter štvorcový. Na financovaní výstavby futbalového štadióna sa sumou zhodne po 7,14 miliónov eur podieľa mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Podporu vo výške viac ako 4,8 milióna eur schválil štátny Fond na podporu športu. Dotáciu vo výške 2,4 milióna eur poskytne Slovenský futbalový zväz.

Práce za celkovú sumu 21,21 miliónov eur bez DPH (25,45 miliónov eur s DPH) sú rozdelené do dvoch etapách. V rámci prvej má za vysúťaženú cenu 16,38 miliónov eur bez DPH (19,66 mil. eur s DPH) vyrásť hlavná tribúna s hľadiskom pre 1800 ľudí a potrebná infraštruktúra. V druhej časti majú byť za 4,83 miliónov eur (5,8 mil. eur s PDH) dobudované zvyšné tribúny na plnú kapacitu takmer 6500 miest. Obe etapy môžu prebiehať súbežne.

Nový štadión bude spĺňať kritéria UEFA tretej kategórie a v roku 2025 má hostiť záverečný turnaj majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov.