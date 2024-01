Odreže jej hlavu a hodí ju psovi. V Starej Turej sa 48-ročný muž vyhrážal svojej partnerke zabitím

Polícia obvinila 48-ročného muža zo Starej Turej z prečinu nebezpečného vyhrážania. Ako informovala krajská trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, obvinený muž sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal svojej družke zabitím.

Agresívny muž svojej o dva roky staršej družke sprvoti vulgárne nadával, následne jej zo zadnej strany hlavy vytrhol vlasy a hlavu udrel do steny. Následne z kuchyne vzal nôž a priložil ho žene na krk so slovami, že ju podreže a ak ho nebude poslúchať, tak jej odreže hlavu a hodí ju psovi. Nôž zapichol do kuchynskej linky a odišiel do obývačky.

Obavy o život

„Svojím konaním vzbudil u poškodenej dôvodnú obavu o jej život a zdravie, pričom skutok spáchal závažnejším spôsobom konania so zbraňou a na blízkej osobe. Poškodenej spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici s doposiaľ nezistenou dobou liečenia a obmedzenia v bežnom spôsobe života,“ uviedla k prípadu Krajčíková.

Cela policajného zaistenia

Policajná hliadka agresívneho muža v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník polície popri obvinení spracoval aj podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ uzavrela Krajčíková.