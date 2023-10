Ódor by sa na Hamranovom mieste rozhodol podobne, tiež by odišiel z funkcie

Keby bol predseda vlády Ľudovít Ódor na mieste policajného prezidenta Štefana Hamrana, rozhodol by sa podobne ako on, teda pre odchod z funkcie.

Uviedol to stredu pre médiá. Hamran avizoval koniec na poste šéfa polície ako aj odchod do civilu ku koncu októbra. Dôvodom je návrat šéfa strany Smer-SD Roberta Fica k moci.

„Pán policajný prezident to avizoval aj dopredu, že ak sa na políciu alebo ministerstvo vnútra vrátia sily, ktoré prevádzkovali ten systém, z ktorého máme 40 odsúdených, keď on pracoval na očiste a prídu tí, ktorí budú robiť presný opak, asi by som sa rozhodol veľmi podobne,“ povedal premiér.