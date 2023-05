Odmínovanie Ukrajiny by podľa organizácie Globsec trvalo stovky rokov, ale na ofenzívu je pripravená

Ukrajinské sily sú na plánovanú ofenzívu pripravené, nie je však žiaduce stupňovanie tlaku na to, aby sa ofenzíva začala čo najskôr a aby sa podporovali očakávania, že Ukrajina jedným rozhodným ťahom ukončí vojnu.

Uviedol to Robert Vass, prezident organizácie Globsec, ktorá zorganizovala v Kyjeve sériu stretnutí popredných odborníkov na obranu a bezpečnosť s predstaviteľmi ukrajinských silových zložiek.

Systematická a dlhodobá podpora

Organizácia tak urobila súbežne s návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej a českého prezidentka Petra Pavla na Ukrajine.

Ako dodal Vass, je potrebné pokračovať v systematickej a dlhodobej podpore, ktorá ukrajinským silám umožní útočiť vo viacerých vlnách a v čase, keď to sami vyhodnotia za strategicky aj takticky za najvýhodnejšie. Informoval o tom Adam Sipos z Globsecu v tlačovej správe.

Odmínovanie dotknutých oblastí

Globsec informoval expertnú skupinu aj o najnovšej správe o odmínovaní v Ukrajine. „Ide o zatiaľ najkomplexnejší prehľad aktérov, procesov a štatistík týkajúcich sa humanitárneho odmínovania, spojený s odporúčaniami, čo je potrebné v tejto oblasti vykonať,“ vysvetlila organizácia.

Autorka správy Iuliia Osmolovská uviedila, že ak by Ukrajina využila na odmínovanie všetkých vojnou dotknutých oblastí iba prostriedky, ktoré má dnes k dispozícii, trvalo by to 757 rokov. „Preto je extrémne dôležité, aby sa do tohto procesu zapojila široká medzinárodná komunita a čo najviac ho skrátila,“ dodala Osmolovská.

Martin Poliačik, zástupca riaditeľky ukrajinskej pobočky GLOBSECu, informoval o zisteniach zo správy aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá pomoc Ukrajine pri odmínovaní pokladá za jednu z priorít ďalšej spolupráce. Súčasťou programu tak bola aj návšteva centra pre odmínovanie v Černihive a oboznámenie sa s podmienkami v tábore pre vojnových zajatcov v Ľvovskej oblasti.