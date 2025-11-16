Odľahlá dedina na juhu Kosova žiada o pomoc, majú vážny problém s medveďmi hnedými

Obyvatelia malej horskej dediny Bellobrad na juhu Kosova vyzvali úrady na pomoc pri riešení problému s medveďmi hnedými, ktorí sa v ostatnom čase čoraz častejšie objavujú v tejto odľahlej lokalite.
Dedina s približne 700 obyvateľmi, obklopená hustými lesmi blízko hranice s Albánskom, je na návštevy medveďov zvyknutá, no miestni tvrdia, že zvieratá, ktoré sú v Kosove chránené, sú v ostatnom období čoraz odvážnejšie.
Medvede v skladovacích budovách
„Videl som ich aj cez deň. Často sa voľne potulujú po dedine a nikoho neobťažujú, akoby boli domestikované,“ povedal telefonicky agentúre AFP obyvateľ dediny Gezin, ktorý odmietol uviesť svoje priezvisko.
Videá medveďov, ktoré miestni obyvatelia natočili na mobilné telefóny, sa stali virálnymi na sociálnych sieťach. Na jednom z nich je vidieť niekoľko medveďov, ako sa potulujú po dvoroch, prevracajú veci a hľadajú potravu.
Ďalšia fotografia ukazuje medvede, ako sa plazia do skladovacích budov naplnených bielymi vrecami a snažia sa ich roztrhnúť. Miestna základná škola pred niekoľkými dňami požiadala políciu, „aby okamžite prijala bezpečnostné opatrenia na odstránenie alebo elimináciu medveďov“.
Polícia na výzvu zatiaľ nereagovalo
„Prítomnosť týchto divokých zvierat predstavuje vážne riziko pre našich žiakov, personál a všetkých obyvateľov dediny,“ uviedla škola v liste. Riaditeľ školy Ajas Myrtezani zdôraznil, že situácia je obzvlášť nebezpečná počas ranných a večerných hodín, keď žiaci chodia do školy a zo školy.
Polícia v Kosove na výzvu zatiaľ nereagovala, no Bexhet Gjeladini, šéf regiónu Dragaš, kde sa dedina nachádza, uviedol, že požiadal o pomoc miestne poľovnícke združenie.
„Dohodli sme sa, že poľovnícke združenie v spolupráci s obecnými úradmi bude monitorovať situáciu a hlásiť akékoľvek prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach,“ napísal Gjeladini na Facebooku.