Zomrel posledný člen holandskej striebornej generácie Johan Neeskens (video)

Holandsko aj futbalový svet smútia za Johanom Neeskensom. Ako oznámil Holandský kráľovský futbalový zväz (KNVB), bývalý skvelý reprezentant nečakane zomrel vo veku 73 rokov počas pobytu v Alžírsku na trénerskom projekte World Coaches.

Odrazu mu údajne prišlo zle a pomoc prišla neskoro. Presnú príčinu smrti zatiaľ nezverejnili.

„Holandský aj medzinárodný futbal stráca legendu. Nemáme slov pre túto obrovskú a náhlu stratu,“ uvádza sa vo vyhlásení KNVB.

Množstvo úspechov

Futbalový svet prišiel o hráča, ktorý sa výrazne presadil na klubovej aj reprezentačnej úrovni. V rokoch 1971 – 1973 sa stal trikrát za sebou s Ajaxom Amsterdam víťazom Európskeho pohára majstrov a potom so súputnikom a ďalšou holandskou legendou Johanom Cruyffom prestúpil do FC Barcelona, kde spoločne zbierali úspechy až do roku 1979 vrátane triumfu v Pohári víťazov pohárov.

Na sklonku kariéry mu pribudli do vitríny úspechov ďalšie trofeje ako hráčovi newyorského tímu Cosmos.

Podľa hodnotenia magazínu FourFourTwo mu patrí 64. priečka v historickej stovke najlepších hráčov na svete.

Hral za dvoch

Neeskens bol aj dvojnásobný vicemajster sveta s Holandskom v rokoch 1974 a 1978. V reprezentácii odohral 49 zápasov a strelil 17 gólov.

Jedným z vrcholov jeho aktívnej kariéry bolo finále MS 1974 v Mníchove proti Nemecku. Pri prehre 1:2 premenil pokutový kop a už v druhej minúte dostal Holanďanov do vedenia. Po šampionáte ho aj vďaka piatim gólom zaradili do All-Star výberu MS. O štyri roky neskôr sa Neeskens pod vedením trénera Ernsta Happela opäť bral z MS striebro po finálovej prehre proti domácej Argentíne (1:3 pp).

Neeskens bol v strede poľa absolútne dominantný. Prvý vpredu napádal, ale zároveň si plnil aj defenzívne úlohy. Jeho bývalý spoluhráč z Ajaxu Amsterdam Sjaak Swart o ňom svojho času povedal: „Tak to v skutočnosti vyzerá, keď jeden muž hrá za dvoch v strede poľa.“

Školil mladých trénerov

S Neeskensom odišiel na večnosť aj posledný člen „striebornej“ holandskej generácie zo 70. rokov 20. storočia, ktorá bola známa schémou tzv. totálneho futbalu.

Ďalší dvaja najsilnejší protagonisti totálneho futbalu, teda takého, v ktorom si hráči môžu navzájom meniť pozície na ihrisku bez toho, aby utrpela hra tímu, boli Johan Cruyff a Rinus Michels. Cruyff zomrel v roku 2016 a tréner majstrov Európy z roku 1988 Michels ešte v roku 2005.

Po skončení profesionálnej kariéry začal Neeskens tú trénerskú vo Švajčiarsku, neskôr sa stal asistentom reprezentácie Holandska, ale aj Austrálie a FC Barcelona. Ako tréner už nebol aktívny od roku 2012, ale stále pôsobil v sociálnom projekte KNVB ako školiteľ mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vydať trénerskou cestou.

Neeskens po sebe zanechal manželku, štyri deti a dve vnúčatá. „Svet sa nelúči len s nadaným športovcom, ale predovšetkým s oddaným, vášnivým a úžasným človekom. Johan bol jedným z našich velikánov. Bude nám veľmi chýbať,“ napísal KNVB.