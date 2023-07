Odborári apelujú na zrušenie mimoriadnej situácie, obmedzuje to práva zamestnancov

Hoci je stav na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj s prílevom utečencov z dôvodu vojny na Ukrajine už niekoľko mesiacov stabilizovaný, vyhlásené mimoriadne situácie stále trvajú.

Odborový zväz KOVO pritom už niekoľko mesiacov apeluje na politikov a vládu, aby aspoň mimoriadnu situáciu v dôsledku COVIDU-19 odvolali alebo zrušili rôzne obmedzenia pracovnoprávnych nárokov zamestnancov, ktoré z nej vyplývajú.

Obmedzené práva zamestnancov

„Mimoriadna situácia, vyhlásená kvôli ochoreniu COVID-19, a ani mimoriadna situácia, vyhlásená kvôli vojne na Ukrajine, neboli doteraz zrušené. To spôsobuje rôzne obmedzenia práv zamestnancov, napríklad pri nároku na rekondičné pobyty, lehoty na čerpanie dovoleniek a pod. Zamestnanci pracujú v normálnom režime, bez akýchkoľvek obmedzení, preto nevidíme žiadny dôvod na to, aby naďalej trvali zásahy do pracovných nárokov zamestnancov, ktoré zhoršujú ich pracovné podmienky a ohrozujú zdravie,“ vyhlásila predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.

K žiadnym zmenám však nedošlo

Rovnaký názor zastáva aj Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá sa v rámci májového rokovania tripartity dohodla s vtedajším ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, že ministerstvo daný stav zanalyzuje a po dohode s rezortom zdravotníctva bude iniciovať odvolanie mimoriadnej situácie z dôvodu COVIDU-19.

Ako vtedy zverejnil minister Krajniak, malo sa tak stať začiatkom leta. Odvolanie vlády však celý proces zastavilo a doteraz sa v tomto smere žiadne zmeny neuskutočnili.

Spoločne apelujú na vládu

Aj preto chce Odborový zväz KOVO s cieľom obnoviť pracovnoprávne nároky zamestnancov, ktoré sú už niekoľko rokov obmedzené z dôvodu vyhlásených mimoriadnych situácií, intenzívne apelovať na vládu SR, aby ich odvolala.

A v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR zintenzívniť v tomto smere aj komunikáciu a sociálny dialóg v rámci tripartity, aby došlo buď k odvolaniam týchto mimoriadnych situácií, alebo k zmene legislatívy s cieľom zrušiť pracovno-právne obmedzenia pre zamestnancov.