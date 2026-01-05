Od úmrtia Antona Srholca uplynie 10 rokov, pripomenie ho Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok

Nadácia Antona Srholca António pripravila pri príležitosti 10. výročia od úmrtia katolíckeho kňaza, saleziána, publicistu a charitatívneho pracovníka Antona Srholca Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok. Konať sa bude v predvečer výročia v utorok 6. januára o 18:30 v divadle Teatro Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave. Večer bude tematicky venovaný jeho duchovnému odkazu zachovanému v denníkových záznamoch z obdobia prežívania choroby.
„Sviatočným večerom si už tradične pripomenieme Antónia a udalosti, ktoré prežíval počas posledných mesiacov svojho života v chorobe. Úryvkami z jeho zápiskov si môžeme oživiť spomienky na neho a inšpirovať sa jeho myšlienkami aj pre vlastný každodenný život,“ uviedla za organizátorov Marta Bariak Košíková. Večer bude podľa nej tiež príležitosťou pospomínať si na neho v neformálnych rozhovoroch pri pohári vína.
V stredu 7. januára bude za Antona Srholca o 16:30 odslúžená sv. omša v Kostole Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál a v utorok 13.januára o 18.00 v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave.
Anton Srholec sa ani desať rokov od smrti nestratil z povedomia priateľov, blízkych ani širokej verejnosti. V Bratislave mu odhalili pomník pri Bráne slobody v Devíne i v parčíku pri starej radnici v Prievoze, v Skalici je mu venovaná ulica i tematická autobusová zastávka, v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci mu venovali pustovňu. Trnavský samosprávny kraj už sedem rokov udeľuje Cenu slobody Antona Srholca O jeho živote vyšli viaceré publikácie a v ľudovej ankete Najväčší Slovák sa umiestnil na treťom mieste.
Rodák zo Skalice Anton Srholec zomrel 7. januára 2016 vo veku 86 rokov.