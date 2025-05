Obyvatelia Trenčína sa vyjadrili k životu v meste. Reprezentatívny prieskum ukazuje aj ich vzťah k titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026

Výsledky pilotného prieskumu DATA26, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry, hovoria jasne. Takmer 79% opýtaných považuje titul EHMK 2026 pre samotný Trenčín za dôležitý. Úroveň nadšenia z projektu, s mottom Prebúdzame zvedavosť, je vysoká. Väčšina obyvateľov taktiež plánuje účasť na aktivitách súvisiacich s titulom. Jednou z nich bude už čoskoro Korzo Soblahovská. Milovníkov umenia však poteší aj Festival pantomímy. Známy je i termín slávnostného ceremoniálu.

Po Košiciach je práve metropola Považia druhým slovenským mestom, ktoré sa môže pýšiť prestížnym titulom Európske hlavné mesto kultúry. Obyvatelia a návštevníci Trenčína benefitujú z tohto úspechu už dnes. V meste a jeho okolí mohli navštíviť viaceré podujatia na európskej úrovni. Dodnes mnohí v dobrom spomínajú na nedávny Light Art Festival, v rámci ktorého sa Trenčín zahalil do tmy, aby ho mohlo následne rozsvietiť umenie svetla. Súčasťou veľkolepej laserovej šou bola aj dominanta mesta – Trenčiansky hrad. Vedenie projektu Trenčín 2026 chystá v meste Matúša Čáka ďalšie jedinečné podujatia.

Mesto bez áut

Už čoskoro sa napríklad Soblahovská ulica v Trenčíne stane dejiskom komunitného mestského života. Od križovatky s Ulicou 28.októbra až po križovatku s Inoveckou ulicou z nej v sobotu 24. mája 2025 totiž dočasne zmiznú všetky autá. Uzávierka ulice sa pre motorovú dopravu začne už 23.05.2025 o 19.00 hod., skončí sa 24. mája o polnoci. Motoristi sú o obchádzkových trasách včas informovaní. Korzo Soblahovská je súčasťou vlajkového projektu Mesto pretvorené. „Projekt nadväzuje na úspešné Korzo Palackého a prináša podobný zážitok do ďalšej obľúbenej časti mesta. Na jeden deň sa Soblahovská ulica otvorí ľuďom – zvuky motorov a klaksónov tak nahradia zvuky rozhovorov, vravy, smiechu, hudby. Ulicou sa bude niesť vôňa dobrého jedla od miestnych prevádzok,” prezradil nový riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín Stanislav Krajči.

Daná lokalita by sa mala stať príkladom toho, ako môže návrh jej dlhodobej revitalizácie prebehnúť v dialógu s obyvateľmi. „Chceme všetkým ukázať, aký potenciál by mohla táto ulica mať, ak by doprava netvorila bariéru v užívaní priestoru. Teší ma, že ochotu ľudí zapájať sa podobných aktivít cítiť v meste čoraz viac. Prívetivé susedstvá, živé komunity a ľudia, ktorí sa poznajú, tolerujú a na meste im záleží, robia z neho lepšie miesto na život,“ vysvetlil Krajči.

O tom, že Trenčania sú spokojní so svojimi komunitnými väzbami, svedčia aj výsledky spomínaného prieskumu. Spokojnosť s kultúrou, zdravím, vzdelaním je dokonca vyššia ako celoslovenský priemer indexu Better Life Index OECD. V Trenčíne je na úrovni 7,89 (z maximálneho počtu 10). „Na konci roku 2024 sme realizovali unikátny výskum, ktorý zaznamenáva východiskový stav v meste predtým, ako sa stane európskym hlavným mestom kultúry. Jeho výsledky ukazujú, že obyvateľstvo Trenčína vstupuje do posledného roku príprav na rok 2026 z pozície vysokej spokojnosti so životom,” hovorí Katarína Rozvadská.

Jej slová potvrdzuje aj viceprimátor mesta Trenčín, Ján Forgáč. „Tešia ma výsledky prieskumu, podľa ktorého sú Trenčania v mnohých oblastiach života v meste spokojní. Je to pre nás signál, že ideme správnym smerom. Verím však, že to najlepšie nás ešte len čaká – kultúra má obrovský potenciál zlepšiť každodenný život obyvateľov a zároveň spraviť z Trenčína atraktívne miesto pre návštevníkov z celého Slovenska aj zahraničia.” Hlavným dôvodom, pre ktorý sa obyvatelia mesta rozhodnú kultúrne vyžiť, je motivácia zabaviť sa a vytvoriť si nové spomienky.

Foto: Trenčín2026

Pocta mímovi

Aj keď je titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 zverený Trenčínu, mnohé podujatia a aktivity budú mať celoregionálny dosah. Napĺňa sa tak pôvodná vízia Kreatívneho inštitútu Trenčín, vedenia mesta aj samosprávnych partnerov – kultúra pre všetkých, naprieč regiónom.

Mimoriadny kultúrny zážitok si budú môcť odniesť nielen Trenčania od 28. do 31. mája, kedy sa uskutoční jedinečný Európsky festival pantomímy, ktorý zasiahne hneď viacero miest: okrem Trenčína aj Púchov a Považskú Bystricu. „Festival, venovaný legendárnemu Milanovi Sládkovi, je ukážkou medzinárodného rozmeru mnohých našich podujatí. Zúčastnia sa ho poprední mímovia a súbory zo Slovenska, Nemecka, Francúzska, Česka, Holandska, Ukrajiny, ale aj z ďalekej Indonézie. Divákov a návštevníkov festivalu čaká svet akrobacie, mimiky, emotívnych príbehov a interaktívnych sprievodných aktivít. Najznámejšieho slovenského míma si pripomenieme aj exteriérovými inštaláciami v dejiskách festivalu,“ dodáva Stanislav Krajči.

Foto: Trenčín2026

Prieskum a koncert: keď dáta tancujú s hudbou

Dôkazom prepojenia kultúry so životom mesta je aj originálny spôsob prezentácie výsledkov citovaného prieskumu o živote v Trenčíne. Ten realizoval výskumný tím DATA26 v spolupráci s agentúrou Focus na vzorke 603 respondentov.

Trenčania na svojom meste najviac oceňujú historický charakter, blízkosť prírody a široké možnosti voľnočasových aktivít. Ich postoje a očakávania budú oficiálne predstavené – ako inak – na ďalšej kultúrnej akcii. Tento raz pôjde o jedinečné spojenie dát a hudby. V historickom centre Trenčína sa 7. mája o 17.00 hod. uskutoční podujatie, na ktorom sa zvedaví obyvatelia môžu nielen oboznámiť s výsledkami prieskumu, ale zároveň si užiť koncert obľúbenej kapely Chiki liki tu-a. „Kultúra je rozmanitá, jedinečná, nie je jednotvárna, a práve preto neustále hľadáme spôsoby a cesty, ako ju spájať so všetkým, čo nás obklopuje. Hudba s umením sú neoddeliteľnou súčasťou života v meste Trenčín a jeho koloritu, prečo by teda nemohla byť súčasťou prezentácie prieskumu o meste samotnom,“ dodáva Stanislav Krajči, riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín.

Slávnostný ceremoniál, počas ktorého sa Trenčín spolu s fínskym mesto Oulu stanú Európskym hlavným mestom kultúry 2026, je naplánovaný na 14. februára 2026.

Projekt Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.

Informačný servis