Obvinený z vyhrážok Čaputovej a Naďovi ostane stíhaný na slobode, súd zároveň Petrovi zrušil aj niektoré obmedzenia

aktualizované 11. júla, 10:50

Peter P., obvinený v kauze vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej a bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, ostane stíhaný na slobode.

Rozhodol o tom v utorok senát Krajského súdu v Bratislave, keď nevyhovel sťažnosti prokurátorky proti nevzatiu obvineného do väzby pre hrozbu pokračovania v trestnej činnosti.

Utorňajšie rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.

Obvinený svoje činy oľutoval

Súd zároveň zrušil niektoré obmedzenia, ktoré Petrovi P. uložil prvostupňový súd, napríklad zákaz vstupu do mesta Pezinok alebo obce Hrubá Borša. Obvinený v utorok pred súdom svoje konanie oľutoval. Podľa jeho obhajcu išlo o skratové konanie, ktoré už nezopakuje.

„Obvinenému boli uložené primerané povinnosti a obmedzenia,“ povedal v utorok predseda senátu krajského súdu. Stíhanie vedené voči obvinenému je podľa neho dôvodné, súd však prihliadol aj na okolnosti, že Peter P. žil doteraz riadnym životom a nedopúšťal sa nezákonného konania. „Ľutuje, čo sa stalo a nikdy viac niečo také neurobí,“ povedal v tejto súvislosti obhajca obvineného.

Prokurátor podal sťažnosť

Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I totiž ešte 30. júna rozhodol, že obvinený bude stíhaný na slobode. Dôvodom návrhu na väzbu obvineného bola podľa prokuratúry existencia obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Sudca Ján Golian v tejto súvislosti podľa vlastných slov zistil dôvody väzby u obvineného, nahradil ich však viacerými obmedzeniami.

Dôvodom je podľa neho vyšší vek obžalovaného, konkrétne 70 rokov, ako aj fakt, že sa stará o osobu ešte vyššieho veku. Rovnako sa podľa neho obvinený k skutku priznal a oľutoval ho. Prokurátor voči rozhodnutiu podal sťažnosť.

Medzi obmedzenia, ktoré pôvodne sudca pre prípravné konanie obvinenému uložil, patrila povinnosť odovzdať pas, zákaz vycestovať do zahraničia, zákaz vstúpiť do mesta Bratislava, ako aj do mesta Pezinok a obce Hrubá Borša, zákaz priblížiť sa k poškodeným na menej ako 200 metrov alebo zákaz priblížiť sa k príbuzným poškodených. Rovnako nariadil monitorovanie obvineného elektronickým zariadením.