Obrancovia si El Clásico nedajú za klobúk, Barcelona sa priblížila k titulu v La Lige - VIDEO

Hráči španielskeho futbalového klubu FC Barcelona predviedli neuveriteľný „comeback“ v nedeľňajšom dueli 35. kola La Ligy 2024/2025 proti Realu Madrid. Napriek tomu, že hostia viedli v 14. minúte už 2:0, barcelonský tím ešte do prestávky strelil štyri góly a hoci sa Madridčania po zmene strán usilovali o druhú zápasovú „otočku“ v skóre, „Barca“ nakoniec triumfovala 4:3.

Real vstupoval do stretnutia s tým, že víťazstvo by značne zamotalo boj o titul v záverečných troch kolách. Triumf „blaugranas“ však znamená, že Barcelona má momentálne sedembodový náskok pred Realom a už v najbližšom ligovom kole môže oslavovať titul.

Haprovala defenzíva

„Vytvorili sme si dôležitý náskok, bolo kľúčové vyhrať tento zápas po prehre v Lige majstrov. Fanúšikovia na to zabudli a my tiež. Poďme si to užiť,“ povedal pre Movistar krídelník FCB Lamine Yamal, ktorý gólom vyrovnal na priebežných 2:2. „Bolo dôležité dnes vyhrať, aby sme sa priblížili k titulu, a išlo to veľmi dobre, sme veľmi šťastní.“

Real Madrid mal duel rozohratý nadmieru dobre. Lenže individuálne chyby v defenzíve stáli mužstvo lepší výsledok a „biely balet“ tak zrejme ukončí sezónu bez veľkej trofeje. „V zápase na tejto úrovni musíte dobre brániť aj útočiť. V ofenzíve sme si počínali dobre a vytvárali sme si čisté šance. V prvom polčase sme mohli hrať lepšie. Spravili sme niekoľko chýb, po ktorých sme dostali góly,“ povedal tréner Realu Carlo Ancelotti.

Chýbalo päť obrancov

Na margo defenzívnych chýb niektorých hráčov poznamenal: „V prvých 30 minútach sme mali lepšie brániť. Nezabúdajme však na to, že nám chýbalo päť obrancov.“

V útoku sa skvele prezentoval Kylian Mbappé. Strelil tri góly a ďalšie dva mu rozhodcovia neuznali pre ofsajd. Tešiť ho môže aspoň skutočnosť, že sa stal „najgólovejším hráčom“ v histórii Realu Madrid počas prvej sezóny v klube. V aktuálnom ročníku zaznamenal už 39 presných zásahov, čo sa v minulosti nepodarilo žiadnemu hráčovi. Mbappé prekonal rekord Čiľana Ivána Zamorana, ktorý v sezóne 1992/1993 strelil 37 gólov.

Nevyrovnali kvôli ofsajdu

„V útoku sme boli výborní. Vedeli sme sa dostať za chrbát barcelonskej obrany. V ofenzíve sme mali jasnú predstavu. Zle sme však bránili. Nie však preto, že sme hrali nízky blok. Napriek tomu sme mali dve šance vyrovnať na 4:4. Nevyrovnali sme kvôli ofsajdu. Bol to tvrdý a vyrovnaný zápas do poslednej sekundy. Nedopadlo to dobre, ale bojovali sme až do konca,“ poznamenal Ancelotti.

Na otázku, čo vraví na štyri tohtosezónne prehry v zápasoch El Clásico, odvetil: „Každý si môže spraviť vlastné zhodnotenie.“