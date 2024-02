Obrancovia Černák a Sergačov sa čoskoro vrátia do zostavy Tampy Bay, ich náhradníci však nesklamali

Čakanie slovenského hokejistu Erika Černáka na návrat do zostavy tímu Tampy Bay v NHL sa zrejme čoskoro skončí. Jeden z dôležitých obrancov od pondelka trénuje so spoluhráčmi z Lightning, rovnako ako jeho ruský kolega z defenzívy Michail Sergačov a tiež Haydn Fleury či dvaja predtým zranení útočníci Tannet Jeannot a Austin Watson.

Podľa trénera Jona Coopera by sa do zostavy trojnásobného šampióna Stanleyho pohára mohli vrátiť už v stredajšom súboji na ľade New York Rangers a týka sa to najmä obrancov.

Viacero zranených hráčov

„Mali sme viac zranených hráčov, ale už čoskoro sa vrátia. Aj keď neviem, koľkí z nich, lebo mužstvu sa aj bez nich darilo,“ uviedol Jon Cooper pre zámorské médiá po tréningu svojho tímu.

Dvadsaťšesťročný rodák z Košíc pauzoval pre zranenie v hornej časti tela od 11. januára, Černák nútene vynechal sedem zápasov. Až šesť z nich Tampa Bay vyhrala, z toho päťkrát suverénne o tri či štyri góly.

Podiel na tom mali aj nováčikovia z obrany Emil Lilleberg a Max Crozier, ktorí vytvorili tretí defenzívny pár a vhodne zapadli do mužstva. Croziera už poslali späť na farmu v Syracuse do nižšej súťaže AHL, ale Nór Lilleberg zostal súčasťou tímu Lightning.

Mali kvalitnú náhradu

„Budeme musieť urobiť pár ťažkých rozhodnutí. Mladí hráči sa do toho rýchlo dostali a boli dôležitou súčasťou tímu. Na druhej strane nikdy nenahradíte hráčov, akými sú Černák a Sergačov. Ich minúty a celkové skúsenosti zo zápasov sú neoceniteľné,“ uviedol kapitán Tampy Bay Steven Stamkos na webe Tampabay.com.

„Je skvelý poznatok, že za zranených hráčov máme kvalitnú náhradu. Mladíci výrazne prispeli k tomu, ako sme sa v posledných týždňoch zlepšili,“ skonštatoval elitný obranca „bleskov“ Victor Hedman.