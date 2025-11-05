Obchodný register prejde modernizáciou, ministerstvo sľubuje rýchlejšie konania aj vyššiu dôveryhodnosť údajov

Vláda schválila návrh nového zákona o obchodnom registri. Cieľom je modernizovať spôsob vedenia registra, znížiť administratívnu záťaž podnikateľov a zaviesť plnú elektronizáciu procesov. Nová právna úprava má byť účinná od 17. augusta 2026 a nahradí súčasný zákon z roku 2003.
Potreba komplexnej reformy
Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že zákon reaguje na potrebu komplexnej reformy právnej úpravy vedenia obchodného registra, ktorá by reflektovala na požiadavky súčasnej doby a technický vývoj v tejto oblasti. Nový systém má podľa rezortu priniesť nielen rýchlejšie konania, ale aj vyššiu dôveryhodnosť údajov a efektívnejšie prepojenie s inými štátnymi registrami.
Zákon vytvára právny rámec pre nový informačný systém obchodného registra financovaný z plánu obnovy s celkovou investíciou takmer 5,7 milióna eur. Po jeho zavedení budú údaje zverejnené online právne záväzné, čím sa podnikatelia vyhnú potrebe opakovane preukazovať tie isté informácie vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Tento princíp má odstrániť duplicitné konania a znížiť náklady podnikateľov aj štátu.
Možnosť rezervácie obchodného mena
Jednou z najzásadnejších noviniek je možnosť rezervovať si obchodné meno ešte pred samotným vznikom spoločnosti. To firmám umožní budovať značku a identitu bez rizika, že im názov niekto preberie. Ďalšou významnou zmenou je získanie živnostenského oprávnenia priamo registráciou spoločnosti. Vybrané voľné živnosti tak nebude potrebné osobitne vybavovať.
Zákon tiež rozširuje právomoci notárov ako registrátorov, ktorí budú môcť vykonávať nielen prvozápisy, ale aj zmeny vo všetkých právnych formách obchodných spoločností. Tým sa rozšíri počet miest, kde bude možné rýchlo a efektívne uskutočniť zápis do registra, čo má zrýchliť celý proces a odľahčiť súdy. Výmaz zapísaných subjektov však zostane výlučne v kompetencii registrových súdov.
Ďalšie úpravy návrhu zákona
Nová úprava zároveň zavádza preventívnu kontrolu zakladateľských dokumentov s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť údajov. Zakladateľské listiny budú musieť mať formu notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom, a rovnaký režim sa bude vyžadovať aj pri kľúčových rozhodnutiach, ako je zvyšovanie či znižovanie základného imania alebo prevod obchodného podielu. Zavádza sa aj obmedzenie zastúpenia pri podaní návrhu na registráciu.
Návrh bude môcť podať len advokát, notár alebo zamestnanec zapísanej osoby. Tento krok má obmedziť tzv. pokútne praktiky a zvýšiť právnu istotu podnikateľov. Hoci zákon prinesie viac digitalizácie a menšiu byrokraciu, podľa analýzy ministerstva sa očakáva negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu. Najmä v oblasti súdnych poplatkov. Dôvodom je rozšírenie činností notárov, ktorí budú vykonávať väčšinu registrácií namiesto súdov.
Ministerstvo odhaduje pokles príjmov, no má to čiastočne vykompenzovať daňová aktivita notárov a nové poplatky, napríklad za rezerváciu obchodného mena. Pozitívne sa očakáva dopad na výkon súdnictva. Zníženie administratívnej agendy by malo umožniť preradenie časti zamestnancov z registrových súdov na iné agendy, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované.