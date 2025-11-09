Obce nemajú peniaze na obnovu budov, absentuje aj kvalitný dialóg medzi štátom, samosprávami a odborníkmi

Takmer všetky slovenské obce a mestá majú vo vlastníctve budovu, ktorá potrebuje obnovu. Upozornila na to Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Z jej prieskumu vyplynulo, že mnohé z obcí a miest plánujú v najbližších troch rokoch výstavbu, prístavbu alebo nadstavbu budovy, no takmer všetky bojujú s nedostatkom financií, času na prípravu dokumentácie či zložitosťou verejného obstarávania.
Využitie grantov
SKGBC zisťovala pripravenosť slovenských miest a obcí na obnovu verejných budov spolu s Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike (APÚMS SR) a s Regionálnymi centrami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Do prieskumu sa zapojilo 854 miest a obcí.
Okamura zvesil ukrajinskú vlajku z budovy českého parlamentu, poslanecké kluby ich vyvesili päť
Z prieskumu tiež vyplynulo, že by mestá a obce privítali predvídateľný harmonogram výziev, ktorý sa bude dodržiavať. Väčšina z nich pritom plánuje pri obnove či výstavbe budov využiť granty, a teda peniaze zo štátneho rozpočtu alebo zdroje EÚ v kombinácii s vlastnými prostriedkami.
Pamiatkovo chránené a historické objekty
Výsledky prieskumu súčasne hovoria, že viac ako polovica miest a obcí, ktoré sa zapojili do prieskumu za posledné tri roky realizovali obnovu, výstavbu, prístavbu alebo nadstavbu verejnej budovy. Člen predstavenstva SKGBC Miroslav Zliechovec spresnil, že 821 miest a obcí, čo predstavuje 96,1 percenta, vlastní budovu, ktorá potrebuje obnovu.
„Obce aj mestá potrebujú obnoviť najmä administratívne budovy vrátane mestského alebo obecného úradu, školské a predškolské budovy a budovy určené na kultúru. Ako štvrté v poradí uviedli budovy určené na šport a rekreáciu,“ spresnil Zliechovec.
Migaľovo ministerstvo zachránilo 750 miliónov eur z eurofondov, ktorým by inak hrozilo prepadnutie
Súčasne doplnil, že 111 obcí a miest eviduje aj pamiatkovo chránené alebo historické objekty, ktoré potrebujú obnovu. Zliechovec podotkol, že obnova verejných budov je dlhodobou výzvou, pričom mestá a obce sú pod tlakom hneď pre niekoľko dôvodov.
Prekážkou sú aj nevysporiadané pozemky
„Na jednej strane je to povinnosť zrýchliť obnovu verejných budov a zvýšiť ich energetickú efektivitu, ktorá vyplýva zo schválenej európskej legislatívy. Na strane druhej ich tlačia k obnove rastúce náklady za energie a ich zlý technický stav,“ vysvetlil.
Takmer všetky mestá v prieskume uviedli, že najväčší problém pri príprave obnovy, výstavby, prístavby či nadstavby budov je nedostatok peňazí. Druhým najčastejším problémom je nedostatok času na prípravu dokumentácie po vyhlásení výzvy „Tretia najčastejšie uvádzaná prekážka je zložitosť verejného obstarávania, za ktorou nasleduje nepripravená projektová dokumentácia,“ spresnil Zliechovec s tým, že mestá a mestské časti uvádzali legislatívne prekážky akými sú územný plán alebo nevysporiadané pozemky.
Obnova budov je zložitý proces
Obce uvádzali zase nedostatok odborníkov a odborných kapacít rôzneho druhu. Takmer všetky mestá (821) tvrdia, že by im pomohlo, ak by mohli získať dotáciu na prípravu projektovej dokumentácie.
Takmer identicky odpovedali aj v prípade dotácií na prípravu energetického auditu. Výsledky prieskumu tak odhalili v téme obnovy budov absenciu kvalitného dialógu medzi štátom, samosprávami a odborníkmi.
Košická župa vyčlenia 75-tisíc eur na podporu projektov v okrese Rožňava – FOTO
„Okrem toho je potrebná systematická a dlhodobá príprava zástupcov miest a obcí na naplnenie vytýčených cieľov, na efektívne čerpanie financií vyčlenených na obnovu verejných budov, ale aj na zavedenie nových nástrojov do praxe, akými sú investičné plány obnovy budov alebo pasporty obnovy budov,“ uviedla SKGBC. Ako podotkla, obnova verejných budov je zložitý proces.
„Preto je nevyhnutné mať dostatok informácii o pripravenosti miest a obcí, ich finančných zdrojoch a iných kapacitách. Užitočným krokom by bolo vytvorenie platformy pre vzdelávanie zástupcov miest a obcí a efektívne prepájanie všetkých inštitúcií a subjektov zapojených do obnovy verejných budov,“ dodal Zliechovec s tým, že SKCBC sa snaží podporovať obnovu verejných budov analýzami, návrhmi a odporúčaniami pre štátne inštitúcie a samosprávy a tiež vzdelávaním, osvetou a cielenými návrhmi zlepšení z dielne pracovnej skupiny Udržateľné verejné budovy.