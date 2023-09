Občanom sa prestane vydávať odpis z registra trestov, zaniká aj povinnosť predkladania

Od 1. októbra sa občanom prestane vydávať odpis z registra trestov.

Končí povinnosť predkladania odpisu

Pripomenula to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že v tejto súvislosti končí napríklad povinnosť predkladať odpis registra trestov. A to na účely uchádzania sa o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe.

Ministerstvu vnútra alebo krajským riaditeľstvám polície budú uchádzači poskytovať len údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Občana má zmena odbremeniť od povinnosti predložiť verejnú listinu zamestnávateľovi a uhradiť s tým spojený poplatok za odpis registra trestov.

Oprava verejnej listiny

„Ďalšou dôležitou zmenou je úprava obsahu verejnej listiny. Vo výpise z registra trestov budú uvedené aj informácie o odsúdeniach súdmi členských štátov Európskej únie. Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom zlepšiť transparentnosť a zabezpečiť, aby boli informácie o odsúdeniach dostupné v širšom kontexte,“ zdôraznila Drobová. Doplnila, že prokuratúra zároveň pripravuje novú službu pre občanov.

„A to možnosť požiadať o informáciu o svojich odsúdeniach z registra trestov vybraného členského štátu EÚ. Táto služba ušetrí občanom čas, ale aj finančné prostriedky spojené so získaním výpisu z registra trestov iného členského štátu EÚ, napr. prostredníctvom zastupiteľského úradu alebo vycestovaním do príslušného štátu,“ dodala hovorkyňa.