O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok

Minister vnútraMatúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa vyjadril, že o zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať. Jeho rezort pred niekoľkými mesiacmi predložili do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmeny vo volebnej legislatíve.
V rámci návrhu navrhol, aby strany, ktoré sa chcú uchádzať o mandáty v národnom parlamente, platili namiesto súčasných 17-tisíc eur volebnú kauciu 50-tisíc eur. Aj v prípade europarlamentu bolo navrhované zvýšenie tejto sumy.
Termín komunálnych volieb
Minister vnútra v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 dodal, že návrh prešiel medzirezortným pripomienkovacím konaním, diskutovať ešte budú. V relácii sa tiež Šutaj Eštok vyjadril, že je za predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov.
Hrozí koaličná kríza? Podľa Šutaja Eštoka ju nezapríčiní ani prezidentovo veto pri zákone o hazarde
S touto myšlienkou prišiel nedávno premiérRobert Fico (Smer-SD), návrh sa ale stretol s odporom predstaviteľov samospráv, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie. Predseda parlamentuRichard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá a najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.
Rozhodnutie orgánov strany
Šutaj Eštok je toho názoru, že by sa už mohlo predĺžiť aj aktuálne volebné obdobie samospráv, no chýba podpora na potrebnú zmenu ústavy. Ministrov diskusný oponent, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), a zároveň predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský nesúhlasí.
„Pravidlá sa nemenia počas hry,“ zdôraznil. Majerský tiež pripustil, že je možné, že bude obhajovať post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý v súčasnosti zastáva.
Šutaj Eštok sa zúčastnil zasadnutia bezpečnostnej aliancie v Abú Zabí, stretol sa aj s prezidentom krajiny – FOTO
To, či povedie KDH do nasledujúcich parlamentných volieb, ktoré by sa mali konať v roku 2027, bude na rozhodnutí orgánov strany. Vyjadril sa, že ho teší, že KDH ľudia volia skôr pre hodnoty, než pre osobu lídra.