O vojnových veteránoch sa nežartuje. Ruský stand-up komik dostal takmer šesť rokov za vtip o beznohých vojakoch

Moskovský súd v stredu odsúdil ruského stand‑up komika Artemija Ostanina na päť rokov a deväť mesiacov väzenia po tom, čo ho uznal vinným z „podnecovania nenávisti“ a „urážky náboženského cítenia veriacich“ za vtipy z jeho vystúpení z minulého roka.
Ostanina zadržali v Bielorusku v marci 2025 po obvineniach, že zosmiešňoval veteránov, ktorí prišli o končatiny vo vojne proti Ukrajine. Informoval o tom ruský exilový portál The Moscow Times.
Urážal aj Ježiša
Komik všetky obvinenia odmieta. Podľa jeho právnika ani jazyková expertíza nezistila v jeho vystúpení žiadne nenávistné prejavy. Záznam z vystúpenia naznačuje, že vtip bol vytrhnutý z kontextu.
Obvinenie bolo neskôr rozšírené aj o „urážku náboženského cítenia“, keď úrady objavili jeho starší vtip o Ježišovi. V júni ho zaradili na zoznam teroristov a extrémistov.
Mučenie po zatknutí
„Dúfam, že sa nikto neocitne v takejto situácii bezprávia, v akej som teraz ja,“ povedal Ostanin vo svojom záverečnom vyhlásení na súde. Ľudskoprávna organizácia Memoriál ho označila za politického väzňa.
Ostanin tiež obvinil bieloruské bezpečnostné zložky, že ho pri zatýkaní bili a mučili elektrinou, v dôsledku čoho utrpel zlomeninu chrbtice. Minské úrady jeho obvinenia popreli.