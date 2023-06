O týždeň príde do kín komiksový Flash, tieto zaujímavosti ste o ňom zrejme nevedeli

Už budúci týždeň príde do kín na celom svete napäto očakávaný komiksový veľkofilm Flash, v ktorom sa obľúbený superrýchly hrdina, stvárnený Ezrom Millerom, dostane vďaka vlastnej chybe do reality, v akej sa ocitnúť ani náhodou nechcel. Bude musieť zachrániť svet a prvé ohlasy naznačujú, že si pri svojej snahe napraviť, čo napáchal, získa srdcia diváčok a divákov. Do slovenských kín dorazí Flash vo štvrtok 15. júna (v sérii predpremiér dokonca aj o deň skôr), a to hneď v dvoch verziách!

Barry Allen, ktorý pod tajnou identitou superhrdinu Flasha zabraňuje pohromám a zločinom vo svojom rodnom Central City, sa rozhodne siahnuť na vlastné maximum a zmeniť minulosť tým, že sa do nej svojou superrýchlosťou vyberie. Naozaj sa mu podarí dostať sa o niekoľko rokov vzad a zachrániť svoju mamu pred smrťou, no zmení tým beh dejín a zostane vo svete, v ktorom neexistujú superhrdinovia, ktorých poznal a na ktorých sa mohol obrátiť, ak potreboval pomoc. Keď začne túto realitu ohrozovať zlosyn Zod z planéty Krypton, bude musieť Barry spojiť sily s verziou seba samého, ktorá tu žije. Vypátra aj tunajšieho Batmana, ktorý však nie je tak celkom tým, ktorého pozná zo svojej reality. Bude sa môcť naňho spoľahnúť? A pomôže im tajomný pozemský Kryptoňan, o ktorého existencii kolujú správy, no podľa všetkého to nebude Superman?

Flash nie je pre filmových fanúšikov a fanúšičky neznámou postavou, možno ste však ani vy o ňom a o jeho najnovšom filmovom dobrodružstve netušili týchto desať zaujímavostí…

Postava superrýchleho Flasha sa na stránkach komiksov objavila prvýkrát na prelome rokov 1939 a 1940.

sa na stránkach komiksov objavila Ezra Miller stvárnil Barryho Allena už v troch filmoch, tento je však prvým, v ktorom je jeho hrdina hlavnou postavou.

stvárnil Barryho Allena už v troch filmoch, tento je však prvým, v ktorom je jeho hrdina hlavnou postavou. Batmana v alternatívnom svete stvárni herec Michael Keaton , ktorý sa ako netopierí muž objavil na plátnach v rokoch 1989 a 1992 vo filmoch režiséra Tima Burtona – Batman a Batman sa vracia .

v alternatívnom svete stvárni herec , ktorý sa ako netopierí muž objavil na plátnach v rokoch vo filmoch režiséra – a . Jednou z hrdiniek, ktoré sa v snímke objavia, bude aj Kara Zor-El , známa ako Supergirl . So Supermanom ju spája rodinné puto – je jeho sesternicou. Stvárni ju herečka Sasha Calle .

, známa ako . So ju spája rodinné puto – je jeho sesternicou. Stvárni ju herečka . Aktuálny film má na svedomí režisér Andy Muschietti, ktorý si získal srdcia hororových fanúšikov filmami Mama (2013), To (2017) a To Kapitola 2 (2019). Ako sám tvrdí, na komiksoch a komiksových filmoch vyrastal, preto ho práca na Flashovi nesmierne bavila.

ktorý si získal srdcia hororových fanúšikov filmami (2013), (2017) a (2019). Ako sám tvrdí, na komiksoch a komiksových filmoch vyrastal, preto ho práca na nesmierne bavila. Flasha vo filme uvidíme ovládať aj jednu z jeho unikátnych superschopností – rozvibruje svoje telo na molekulárnej úrovni v takej rýchlosti, že ním dokáže prejsť cez stenu. Táto schopnosť sa nazýva fázovanie (phasing).

vo filme uvidíme ovládať aj jednu z jeho unikátnych superschopností – rozvibruje svoje telo na molekulárnej úrovni v takej rýchlosti, že ním dokáže prejsť cez stenu. Táto schopnosť sa nazýva Krycí názov filmu počas jeho produkcie znel Baby Shower , čo v doslovnom preklade znamená Spŕška detí . Ohlasy prvých divákov a diváčok naznačujú, že vo filme k čomusi podobnému naozaj dôjde a deti budú padať z neba, hoci takýmto slovným spojením býva označovaná aj celkom nevinná oslava s vítaním bábätka v rodine.

, čo v doslovnom preklade znamená . Ohlasy prvých divákov a diváčok naznačujú, že vo filme k čomusi podobnému naozaj dôjde a deti budú padať z neba, hoci takýmto slovným spojením býva označovaná aj celkom nevinná oslava s vítaním bábätka v rodine. Film sa nakrúcal 25 týždňov na viac ako 50 scénach , ktoré tvorcovia postavili na rozľahlých pozemkoch filmových ateliérov Warner Bros. Leavsden Studios , ale aj na niekoľkých ďalších lokalitách.

na viac ako , ktoré tvorcovia postavili na rozľahlých pozemkoch filmových ateliérov , ale aj na niekoľkých ďalších lokalitách. Snímka príde do slovenských kín v dvoch verziách – budete si môcť vybrať, či navštívite premietanie v pôvodnom znení s titulkami , alebo v slovenskom dabingu , ktorý režíroval Ján Strapec , známy ako dabingový režisér, ale aj ako raper Strapo .

, alebo , ktorý režíroval , známy ako dabingový režisér, ale aj ako raper . Filmového Flasha na Slovensko prináša distribučná spoločnosť Continental film, ktorá u nás do kín distribuuje filmy hollywoodskeho štúdia Warner Bros., vrátane adaptácií komiksov vydavateľstva DC Comics.

